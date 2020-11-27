В Индии пять человек погибли при пожаре в клинике для больных COVID-19

При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в индийском городе Раджкот (штат Гуджарат) погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

Огонь вспыхнул в палате реанимационного отделения. В этот момент здесь находились 11 пациентов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Zee News. Спасти удалось шесть человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего в специализированной клинике проходили лечение 33 больных COVID-19. Эвакуированные пациенты были размещены в других медучреждениях города.