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27.11.2020 19:09
Рубрика: Культура

В кинотеатрах "Москино" пройдут спецпоказы ко дню рождения Алисы Фрейндлих

Текст: Ирина Огилько

6 декабря в "Москино Космос" состоится предпремьера документального фильма Дениса Клеблеева "Алиса. Волнение". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Фото: mos.ru
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Фильм снят в период репетиций и премьеры спектакля "Волнение" в БДТ им. Товстоногова, где Алиса Фрейндлих играет известную американскую писательницу из Нью-Йорка. Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для выдающейся актрисы в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра. Вокруг создания эксцентричного образа героини идут жаркие дискуссии между актрисой и режиссером. Уникальная видеохроника позволит не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за Алисой Бруновной домой, увидеть ее в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть ее жизни. Кинопоказ пройдет в 16.00.

7 и 8 декабря в кинотеатрах "Москино Салют" и "Факел" пройдут показы фильмов с участием актрисы: "Служебный роман" Эльдара Рязанова и "Успех" Константина Худякова. Картины будут показаны в рамках проекта "Синематека" с пленки из архива Москино.

Вход 7 и 8 декабря бесплатный, по предварительной регистрации. При посещении кинотеатров необходимо использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Напомним, что премьера фильма "Алиса. Волнение" прошла на 42-м Московском международном кинофестивале в начале октября 2020 года. В "Москино Космос" состоится специальный показ картины, который представит режиссер Денис Клеблеев.

Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Алиса Фрейндлих

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