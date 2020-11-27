В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону

В ночь на День благодарения в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, неизвестные осквернили два памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Первый из пострадавших монументов, который вандалы снесли с постамента, располагался в парке Фэйр-Оукс напротив Института искусств Миннеаполиса. Бронзовая фигура Вашингтона также была залита краской.

#Minneapolis #Minnesota

A second statue was also vandalized (and toppled) in Minnesota today; this George Washington statue in Washburn Fair Oaks Park was torn down and covered with paint.



📷: via JacobCygnusToren (imgur) pic.twitter.com/ZfW4IHRMI6 — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 26, 2020

Другой памятник Вашингтону под названием "Статуя первопроходца", расположенный в Парке Нельсона на северо-востоке Миннеаполиса, также пострадал. Неизвестные облили его краской и написали ряд лозунгов - "больше никакого геноцида", "деколонизировать", "вернуть землю". Полиция начала расследование нападений.