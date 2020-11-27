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27.11.2020 16:21
Рубрика: В мире

В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону

Текст: Алексей Чуриков

В ночь на День благодарения в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, неизвестные осквернили два памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Первый из пострадавших монументов, который вандалы снесли с постамента, располагался в парке Фэйр-Оукс напротив Института искусств Миннеаполиса. Бронзовая фигура Вашингтона также была залита краской.

Другой памятник Вашингтону под названием "Статуя первопроходца", расположенный в Парке Нельсона на северо-востоке Миннеаполиса, также пострадал. Неизвестные облили его краской и написали ряд лозунгов - "больше никакого геноцида", "деколонизировать", "вернуть землю". Полиция начала расследование нападений.

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