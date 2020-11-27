Скоропостижная кончина одного из величайших футболистов аргентинца Диего Марадоны потрясла весь мир. Кажется, только теперь, когда Диего ушел в мир иной, мы начинаем понимать подлинный исторический масштаб его фигуры.

На планете нет уголка, где бы не скорбели о смерти легендарного игрока. О любви к Марадоне, о его влиянии говорят не только футболисты, спортсмены, но и люди, далекие от спорта. Символично, что одним из первых на смерть Диего отреагировал его извечный соперник за звание лучшего в истории Пеле: "Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах".

"Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он ушел, но останется с нами, потому что Диего вечен", - это уже слова другого знаменитого аргентинца Лионеля Месси, которого с самого начала карьеры сравнивают с великим соотечественником. Не остался в стороне и всегдашний антагонист Лео, Криштиану Роналду: "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто".

Метко сказал Освальдо Ардилес, игравший с Диего на ЧМ-1982: "Кому-то нравится Криштиану, кому-то - Месси, но они не могут даже мечтать о том обожании, которое получал Марадона. В этом и был феномен - на века". С уважением вспоминают о Марадоне и те, кому он по ходу блистательной карьеры успел насолить. Один из таких - голкипер сборной Англии Питер Шилтон, в чьи ворота влетел мяч от "руки бога" на ЧМ-1986.

"Марадона был одним из величайших игроков всех времен. Он выиграл чемпионат мира для Аргентины в одиночку. После этой истории оставалось неприятное послевкусие, но теперь все в прошлом. Он покинул нас, и мы должны отметить его величие", - заявил голкипер.

Кому-то нравится Роналду, кому-то Месси, но они не могут даже мечтать о том обожании, которое получал Диего

Обложки мировых изданий были посвящены Марадоне. Французская "Экип", испанская "АС": "Бог умер". Итальянская "Гадзетта делла спорт": "Я видел Марадону". Английская "Телеграф": "Король ударов". Ливанская "Аль-Акбар": "Мальчик с юга, который покорил весь мир".

Между тем адвокат Марадоны Матиас Морла рассказал об обстоятельствах смерти экс-футболиста, которого настиг сердечный приступ. Оказывается, Диего на протяжении 12 часов находился без присмотра медперсонала, нанятого следить за Марадоной. Кроме того, машина "скорой помощи" приехала только через полчаса после вызова". Морла пообещал инициировать расследование смерти великого аргентинца.

Аргентина в трауре

Новость о смерти Марадоны разлетелась мгновенно. По всей стране собирались группы людей: вчерашние политические противники, болельщики противоборствующих клубов. Уход гения не оставил равнодушным никого. В столичном районе Бока, где расположен стадион "Бока Хуниорс", у обелиска на Проспекте 9 июля, у зданий в Буэнос-Айресе, где когда-то жил Марадона, - горы цветов, флаги, изображения футболиста. "Диего, Диего - моя жизнь" - звучат в унисон голоса собравшихся.

На пути следования катафалка из больницы в морг, далее к месту прощания, выстроились тысячи, чтобы аплодисментами проводить идола. Прощание с Марадоной, по предложению руководства страны, было решено провести именно в резиденции президента в знак признания Марадоны как национального героя. В последний раз такой чести удостоился бывший президент страны Нестор Киршнер, скончавшийся в 2010 году.

Первыми с Диего простились родные и близкие. Напарники Марадоны по сборной, завоевавшей титул чемпионов мира в 1986 году, официальные лица Аргентинской федерации футбола также были в числе первых. С 6 утра по местному времени и до 16.00 был открыт доступ для всех. На столичных улицах выстроились гигантские очереди из желающих проститься с футболистом. Проходя мимо гроба люди не сдерживали слез и эмоций.

"Прощай навсегда! Спасибо тебе, Диего!" - навзрыд скандировала вся Аргентина. Ожидалось, что из-за огромного наплыва публики гражданская панихида продлится двое суток. Но по просьбе семьи Марадоны его похоронят уже в четверг. Аргентинской администрации пришлось в сжатые сроки организовывать все мероприятие, проведение которого осложнялось и ситуацией с коронавирусом. Свой последний приют Марадона обретет на кладбище Хардин Белья Виста, расположенном на западе столицы.

Его захоронят рядом с родителями, Диего и Далмой. Марадона всегда вспоминал своих родителей и был благодарен им за все. Кстати, часть своего первого профессионального гонорара, который заработал, он потратил на донью Тоту, пригласив ее в пиццерию. Аргентинец подчеркивал, что, может быть, он и вырос в ограниченных условиях, без велосипедов и дорогих игрушек, но зато взрослел в атмосфере настоящей любви. С такой же истинной любовью вся страна прощается с человеком, "поднявшим Аргентину на вершину мира".

Подготовил Алексей Чуриков

Италия прощается

Жители Италии восприняли преждевременный уход Марадоны как личную трагедию. На Апеннинах его боготворили. Новость об уходе Диего полностью вытеснила коронавирус, заняв передовицы ведущих итальянских СМИ, вспомнивших все вехи в карьере, незабываемые годы, проведенные аргентинцем в "Наполи" (1984-1991).

Неудивительно, что смерть идола ввергла неаполитанцев в состояние шока и глубокой скорби. В настоящее время Неаполь входит в "красную зону", внутри которой запрещен выход из дома без острой необходимости, а любые несанкционированные действия чреваты штрафными санкциями. Вопреки этому, самые преданные тифози немедленно направились в испанский квартал, чтобы зажечь в память о Диего Армандо фонарики и свечи на фоне его огромного портрета, изображенного на одной из стен дома. "Прощай, Бог футбола", - скандировали болельщики, держа в руках портрет Марадоны. Многие из них, не сдерживая слез, поклялись заказать молебен в честь аргентинца. Те же, кто по тем или иным причинам не смог выйти на улицу, вывесили на балконе футболки с номером "10", под которым Диего Армандо начал играть в "Наполи".

Подготовила Нива Миракян, Рим