В МО РФ напомнили Германии, к чему приводили переговоры "с позиции силы"

В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, касающиеся нашей страны.

Генерал напомнил, что несколько дней назад эта госпожа, выступая в Бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Причем глава военного ведомства ФРГ считает, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

По словам Конашенкова, в Москве не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло. "Поэтому вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Генерал обратил внимание, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло руководителя оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, она демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа" - подчеркнул Игорь Конашенков.