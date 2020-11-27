В РФ предложили запретить взыскание по долгам более четверти пенсии

В Госдуму внесен законопроект о запрете на взыскание долгов с пенсий, если сумма взыскания превышает 25% пенсии. Авторами выступили депутаты от ЛДПР.

Действующим законодательством установлено ограничение в 50%. Однако инициаторы отметили, что от граждан продолжают поступать обращения в связи с трудным материальным положением из-за удержания средств по исполнительным документам.

Речь в законопроекте идет о получателях страховых пенсий по старости и по инвалидности. При этом размер пенсий предлагается брать в расчет с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. Кроме того, проект распространяется на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. Условие - если пенсионер параллельно не работает.

Также проект касается пособий по временной нетрудоспособности.

"Размер удержания не может превышать двадцати пяти процентов", - гласит законопроект.