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27.11.2020 11:50
Рубрика: Культура

В Сети выходит сериал Zakon i Besporyadok: пародия на фильмы 90-х годов

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено IVI Фото: предоставлено IVI
Фото: предоставлено IVI

Сегодня, 27 ноября, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI стартует пятисерийный проект оригинального производства сервиса Zakon i Besporyadok ("Закон и Беспорядок"). Продюсеры новинки - Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Это пародия на фильмы 80-х и 90-х, при этом она сделана как дань уважения ушедшей эпохе.

Фото: kinopoisk.ru
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Американские боевики 90-х годов, криминальные комедии 2000-х, детективные триллеры и фильмы с Джеки Чаном - все, чем вдохновлялись создатели "Закона и беспорядка" - легко можно найти в подписке и самого сервиса IVI, и на других ресурсах в интернете.

Каждая серия проекта Zakon i Besporyadok ("Закон и Беспорядок") пародирует один из любимых жанров. Как по содержанию: герои одни и те же, но попадают они то в азиатский "файтинг", то в криминальный триллер, а иногда и историю, снятую в жанре неонуар. Все актеры говорят на ломаном английском, сверху которого записан одноголосый русский перевод. Все - как на тех самых кассетах VHS, фильмами на которых засматривалась страна.

Аннотация сериала сделана с юмором: "События разворачиваются в тихом спокойном городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс. Здесь у каждой банды есть свое законное место. Колумбийцы курят подорожник, ирландцы потягивают пиво, а китайцы едят лапшу. Но однажды на Лытк-Анжелес обрушиваются злые русские коммунисты и приносят с собой сахар. Они захватывают контроль над производством матрешек (традиционный югославский бизнес) и подсаживают на белый порошок весь город".

С целью избавиться от злых русских в Лытк-Анжелес заявляются сразу два героя: ирландский гангстер из Дублина (также известного, как Дубна), Юстас Линч и полицейский из Палм-бич (также известного, как Геленджик), Салли Раптор.

Дальше сюжетный узел завязывается еще туже: кровная месть, подставы и драки с китайцами за поеданием шавермы. В финале "хорошие" сойдутся в смертельной схватке с "плохими" на тщательно укрепленной базе русских. Без драки на крыше не обойдется.

Режиссеры сериала, они же авторы сценария - Владимир Болгов и Велимир Русаков. В ролях: Илья Новик - Джонни Раптор / Салли Раптор; Владимир Болгов - Юстас Линч; Юрий Новокаин - Тихомир; Вячеслав Щенин - Дик Моби; Тимофей Зайцев - Беркович; Велимир Русаков - Югослав; Павел Ясенок - Эдди Двойное Горло; Владимир Загороднюк - Томми Секатор; Никита Кукушкин - Дикий Джереми.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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