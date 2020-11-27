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27.11.2020 18:34
Рубрика: В мире

В Тегеране убит известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде

Текст: Юрий Чернов

В результате покушения в 40 километрах от Тегерана погиб известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По сведениям агентства FARS, информацию о его гибели подтвердили в министерстве обороны Ирана.

Фото: iStock
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Сообщается, что в районе города Абсар неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился ученый, занимавший руководящий пост в центре исследований при минобороны. По неподтвержденным данным, в результате нападения могли погибнуть еще несколько человек, также находившихся в машине. По некоторым сведениям, ряд очевидцев уверены в том, что слышали взрывы на месте преступления.

"Согласно информации (Управления) по связям с общественностью, в эту пятницу днем вооруженные террористические элементы атаковали автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава Организации исследований и инноваций Министерства обороны. Во время столкновения его службы безопасности с террористами г-н Мохсен Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению, бригаде медиков не удалось его спасти", - говорится в опубликованном рядом СМИ заявлении министерства обороны Ирана.

В мире Ближний Восток Иран

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