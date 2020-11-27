В ВОЗ рассказали, насколько заразны бессимптомные носители коронавируса

"Но независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может передаваться от них другим людям, - пояснили в ВОЗ Россия. - Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наиболее заразными непосредственно перед появлением у них симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и на ранней стадии болезни. Люди, у которых развивается тяжелое заболевание, могут дольше оставаться заразными. Хотя тот, у кого никогда не появляются симптомы, может передать вирус другим, все еще не ясно, как часто это происходит, и в этой области необходимы дополнительные исследования".
Важно иметь ввиду, отмечают эксперты, что для передачи вируса по-прежнему требуется его распространение через инфекционные капли или прикосновение к зараженным поверхностям, соответственно, большинство рекомендаций ВОЗ по личным защитным мерам (например, использование масок и физическое дистанцирование) основаны на контроле передачи от пациентов с симптомами, включая пациентов с легкими симптомами, которые могут не осознавать свое состояние, и которых нелегко определить на ранней стадии.
"Имеющиеся данные по отслеживанию контактов, о которых сообщают страны, позволяют предположить, что у бессимптомно инфицированных людей вероятность передачи вируса ниже, чем у лиц, у которых развиваются симптомы. Всесторонние исследования передачи вируса от бессимптомных пациентов трудно провести, поскольку они требуют тестирования больших групп населения, а также необходимы дополнительные данные для лучшего понимания и количественной оценки передаваемости вируса. ВОЗ работает со странами по всему миру и глобальными исследователями, чтобы получить лучшее, основанное на фактах, понимание болезни в целом, включая роль бессимптомных пациентов в передаче вируса", - подчеркнули в ВОЗ.