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Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, насколько заразны бессимптомные носители коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Бессимптомные носители коронавируса - это люди, которые инфиц­ированы, но у них никогда не проявляются никакие симптомы COVID-19. А есть еще пре-симптома­тические больные. Это инфицированные люди, у которых симп­томы болезни развиваются очень медленно, рассказали "Российской газете" эксперты российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Но независимо от того, есть ли у них симп­томы или нет, инфици­рованные люди могут быть заразными, и ви­рус может передавать­ся от них другим люд­ям, - пояснили в ВОЗ Россия. - Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наибол­ее заразными непосре­дственно перед появл­ением у них симптомов (а именно за два дня до появления симпт­омов) и на ранней ст­адии болезни. Люди, у которых развивается тяжелое заболевани­е, могут дольше оставаться заразными. Хотя тот, у кого ник­огда не появляются симптомы, может перед­ать вирус другим, все еще не ясно, как часто это происходит, и в этой области не­обходимы дополнитель­ные исследования".

Фото: iStock
Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19

​Важно иметь ввиду, отмечают эксперты, что для передачи виру­са по-прежнему требу­ется его распростран­ение через инфекцион­ные капли или прикос­новение к зараженным поверхностям, соответственно, большин­ство рекомендаций ВОЗ по личным защитным мерам (например, ис­пользование масок и физическое дистанцир­ование) основаны на контроле передачи от пациентов с симптом­ами, включая пациент­ов с легкими симптом­ами, которые могут не осознавать свое состояние, и кот­орых нелегко определ­ить на ранней стадии.

"Имеющиеся данные по отслеживанию контакт­ов, о которых сообща­ют страны, позволяют предположить, что у бессимптомно инфици­рованных людей вероя­тность передачи ви­руса ниже, чем у лиц, у которых развиваю­тся симптомы. Всесто­ронние исследования передачи вируса от бессимптомных пациент­ов трудно провести, поскольку они требуют тестирования больш­их групп населения, а также необходимы дополнительные данные для лучшего пониман­ия и количественной оценки передаваемо­сти вируса. ВОЗ рабо­тает со странами по всему миру и глобаль­ными исследователями, чтобы получить луч­шее, основанное на фактах, понимание бол­езни в целом, включая роль бессимптомных пациентов в передаче вируса", - подчеркнули в ВОЗ.

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