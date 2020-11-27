У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Windows 10 изменится внешний вид программ. Как они будут выглядеть

Текст:   Антон Благовещенский
27.11.2020,  
14:36
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Windows 10 может стать похожей на своих "старших сестер" - Windows 7, Vista и XP. Разработчики из Microsoft планируют изменить внешний вид окон приложений, добавив к ним закругленные углы.

Обновляться опасно. Новая прошивка сломала дорогие смартфоны Samsung

Сейчас в Windows 10 используются заостренные углы окон, однако в рамках развития концепции Fluent Design корпорация сделать дизайн операционки более "гладким", пишет Windows Latest.

Закругленные углы окон программ использовались вплоть до выхода Windows 8, в которой дизайнеры решили отступить от проверенного стандарта. Теперь же разработчики, судя по всему, хотят вернуться к истокам. Вот как это выглядит.

Фото: Microsoft/Github
Microsoft
Фото: istock
В Windows 10 появится долгожданная функция 26.11.2020
В Microsoft Word появился темный интерфейс 23.11.2020
В Windows 10 сломались обновления. Как решить проблему 17.11.2020
Windows
"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей. Как это выглядит 26.11.2020
Названы семь способов ускорить медленный компьютер на Windows 18.11.2020
Отвертеться невозможно. Microsoft принудительно обновит старые Windows 10.11.2020
компьютеры
Samsung выпустила необычный монитор. Ему не нужен компьютер для работы 16.11.2020
В WhatsApp для Windows появилась очень полезная функция 16.11.2020