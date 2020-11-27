Windows 10 может стать похожей на своих "старших сестер" - Windows 7, Vista и XP. Разработчики из Microsoft планируют изменить внешний вид окон приложений, добавив к ним закругленные углы.

Сейчас в Windows 10 используются заостренные углы окон, однако в рамках развития концепции Fluent Design корпорация сделать дизайн операционки более "гладким", пишет Windows Latest.

Закругленные углы окон программ использовались вплоть до выхода Windows 8, в которой дизайнеры решили отступить от проверенного стандарта. Теперь же разработчики, судя по всему, хотят вернуться к истокам. Вот как это выглядит.