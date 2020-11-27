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27.11.2020 11:51
Рубрика: Общество

Веганская диета признана самой опасной для состояния костей

Текст: Алена Ларина

Люди, не употребляющие в пищу мясо, имеют больший риск получить серьезные травмы. К такому выводу пришли ученые, проведя масштабное исследование связи вегетарианской диеты и риска переломов.

Фото: iStock
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Как сообщается в журнале BMC Medicine, зачастую веганы, которые придерживаются наиболее строгих правил вегетарианства, и рыбоеды получают перелом бедра.

Известно, что минеральная плотность костной ткани у вегетарианцев ниже, чем у мясоедов, поэтому из-за значительно более низкого потребления кальция и белка веганы имеют большую предрасположенность к травмам. Тэмми Тонг с коллегами из Оксфордского университета 18 лет наблюдали за людьми, придерживающимися различных диет. Среди них было около 29 тысяч мясоедов, восемь тысяч рыбоедов, 15 с половиной тысяч вегетарианцев и две тысячи веганов.

Ученые выяснили, что у последних шанс получить перелом был на 50 процентов выше, чем у мясоедов: из расчета на тысячу человек 4,1 случая приходилось на вегетарианцев и 19,4 - на веганов, особенно у них повышался риск перелома бедренной кости (кроме шейки бедра), и, прежде всего, у людей старше 50 лет.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Наиболее уязвимыми среди веганов оказались женщины в постменопаузе, люди с низкой физической активностью, а также худые. Более низкий индекс массы тела являлся дополнительным фактором риска.

Ученые уточняют, что необходимы дополнительные исследования по влиянию возраста, пола, менопаузы, индекса массы тела, а также уровня витаминов на риск переломов с учетом диеты.

Также авторы работы отмечают, что участниками исследования стали, в основном, лишь белые британцы и женщины (77 процентов), поэтому необходимо провести более широкий анализ.

Общество Наука Общество Здоровье

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