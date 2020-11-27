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27.11.2020 15:24
Рубрика: Общество

Виктория Абрамченко рассказала, как Россия будет сохранять экологию

Текст: Алексей Дуэль
Пересмотр национального проекта "Экология" будет направлен на достижение одной цели - создание комфортной и безопасной среды для жизни граждан России. И первым направлением в достижении этой цели станет экологическое воспитание и просвещение, а также научное обеспечение всех остальных направлений работы. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью каналу "Россия 24".

"Мы провели ревизию всех федеральных проектов внутри нацпроекта "Экология", - сказала Виктория Абрамченко. - И пришли к выводу, что некоторые федеральные проекты должны быть исключены".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Среди таких федеральных проектов оказался, например, "Чистая вода", его решено вынесли в другой нацпроект. Инструменты федерального проекта "Наилучшие доступные технологии" разложили по другим проектам, где от них будет наибольший эффект. По оценке Виктории Абрамченко, они должны быть там, где это связано с воздухом, водой и водными объектами: Волгой, озерами Байкал и Телецкое.

"Байкальская природная территория - это жемчужина, и мы для того, чтобы защищать эту природную территорию, защищать озеро Байкал, создали правительственную комиссию, - сообщила вице-премьер. - Вы знаете, что есть конфликт. Люди живут в населенных пунктах на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Режим населенного пункта и режим ООПТ - эти режимы нужно развести".

На таких уникальных территориях следует особенно бережно относиться к природе, внедрять раздельный сбор мусора. Это поможет справиться, в том числе, и с возрастающей антропогенной нагрузкой, считает Виктория Абрамченко. Особенно такой подход важен при развитии Восточного полигона, расширении БАМа и Транссиба.

"В рамках экологических обязательств РЖД по расширению БАМа и Транссиба договорились, что компания будет высаживать за каждое дерево пять новых деревьев, - заверила вице-премьер. - То есть такое вот увеличение лесовосстановления в пять раз в случае, если придется вырубить хотя бы одно дерево".

Кроме того, очень важно обеспечить безопасный сток, со всей территории, которая примыкает к Байкалу, считает Виктория Абрамченко. Эти работы проходят в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал".

"Все очистные сооружения, которые существуют на Байкальской территории, должны быть модернизированы, - добавила вице-премьер. - И это у нас уже в работе, этим мы занимаемся".

Общество Экология Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024 РГ-Видео

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