Новости

Уральским компаниям порекомендуют отменить корпоративы 12:53
Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее 12:51
В Ростовской области приемные родители издевались над 11 детьми 12:49
Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать 12:47
Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку" 12:46
В Нижегородской области могут построить платный мост через Оку 12:43
Власти Москвы дополнительно откроют 12 новых центров КТ 12:42
Меган Фокс подала на развод с актером из "Беверли-Хиллз" 12:39
Российская армия в 2021 году получит порядка 4700 единиц техники 12:36
В Нальчике учитель открыл стрельбу после драки с учениками 12:34
Вирусолог рассказал, как часто нужно будет прививаться против COVID-19 12:33
В Калининград из кругосветки вернулся крупнейший парусник мира 12:32
В "Векторе" назвали сроки формирования иммунитета к COVID после вакцинации 12:27
Ростехнадзор начал тестирование прототипа цифрового рабочего места 12:25
Умерла создательница "Лицензии на убийство" Дороти Петри 12:25
Только пятая часть компаний собирается повышать зарплаты сотрудников 12:06
Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди 11:53
Следствие просит отправить под стражу экс-главу ФСИН Валерия Максименко 11:52
Перед стартом этапа Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев COVID-19 11:50
В Сети выходит сериал Zakon i Besporyadok: пародия на фильмы 90-х годов 11:50
Минск: Воссозданный Туровский крест передан в дар Академии наук 11:48
Нацпроект позволил в три раза увеличить производство респираторов 11:36
Матвиенко: Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от COVID-19 11:33
Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 12:33
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, как часто нужно будет прививаться против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу, сформированный после вакцинации "ЭпиВакКороной", будет более стойким по сравнению с переболевшими или перенесшими инфекцию в бессимптомной форме, но при этом он не будет пожизненным, то есть потребуются повторные прививки, считает завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков. Об этом эксперт рассказал сегодня на онлайн брифинге.

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС
Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца года

Результаты исследований пептидной вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной Научным центром "Вектор", показали, что иммунный ответ после ее введения сохраняется минимум шесть месяцев.

Такой срок отслежен пока на приматах (клинические исследования на людях стартовали позже), при этом ученые зафиксировали также достаточно низкое снижение уровня антител в течение этого времени. Это позволяет надеяться, что иммунитет к коронавирусу останется активным еще полгода (то есть в общей сложности - около года после прививки), - отметил Александр Рыжиков.

"В сравнении с показателями иммунного ответа, полученного в результате попадания в организм живого вируса при заболевании, есть основания надеяться, что поствакцинальный иммунный ответ будет более стабильным. Но это не будет пожизненный иммунитет", - отметил эксперт.

Он предположил, что прививаться от COVID-19 придется повторно, по примеру гриппа, но не обязательно - ежегодно.

"Считаю, что вакцинация будет сезонной, - сказал ученый. - Частоту необходимости ревакцинации еще предстоит изучить. Можно предположить, что после первого введения двух доз вакцины повторная прививка потребуется через 6-10 месяцев. А в дальнейшем - раз в три года".

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках
Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
Марадона похоронен рядом со своими родителями
Трамп назвал условие при котором он покинет Белый дом
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники