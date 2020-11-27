Вирусолог рассказал, как часто нужно будет прививаться против COVID-19

Иммунитет к коронавирусу, сформированный после вакцинации "ЭпиВакКороной", будет более стойким по сравнению с переболевшими или перенесшими инфекцию в бессимптомной форме, но при этом он не будет пожизненным, то есть потребуются повторные прививки, считает завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков. Об этом эксперт рассказал сегодня на онлайн брифинге.

Результаты исследований пептидной вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной Научным центром "Вектор", показали, что иммунный ответ после ее введения сохраняется минимум шесть месяцев.

Такой срок отслежен пока на приматах (клинические исследования на людях стартовали позже), при этом ученые зафиксировали также достаточно низкое снижение уровня антител в течение этого времени. Это позволяет надеяться, что иммунитет к коронавирусу останется активным еще полгода (то есть в общей сложности - около года после прививки), - отметил Александр Рыжиков.

"В сравнении с показателями иммунного ответа, полученного в результате попадания в организм живого вируса при заболевании, есть основания надеяться, что поствакцинальный иммунный ответ будет более стабильным. Но это не будет пожизненный иммунитет", - отметил эксперт.

Он предположил, что прививаться от COVID-19 придется повторно, по примеру гриппа, но не обязательно - ежегодно.

"Считаю, что вакцинация будет сезонной, - сказал ученый. - Частоту необходимости ревакцинации еще предстоит изучить. Можно предположить, что после первого введения двух доз вакцины повторная прививка потребуется через 6-10 месяцев. А в дальнейшем - раз в три года".