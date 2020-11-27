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27.11.2020 13:56
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, кто может стать испытателем вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Ирина Невинная

Началась пострегистрационная третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Испытания пройдут в Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде и Калининградской области. Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков на онлайн брифинге.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
Массовая вакцинация препаратом "Вектора" начнется в 2021 году

"Чтобы стать участником исследований, нужно обратиться в медицинские центры, на базе которых проводятся исследования, - сказал Рыжиков. - Завершатся испытания через девять месяцев. После этого будут подведены итоги противоэпидемической эффективности вакцины".

В качестве противопоказаний к вакцинации эксперт назвал острые инфекционные заболевания, тяжелые аутоиммунные и аллергические расстройства, в частности, иммунодефицит.

"Критерии не включения кандидатов в число добровольцев: не допускаются люди с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, в частности, это гидроксид алюминия. Что касается возникновения реакции на пептиды - рекомбинантные белковые частицы, имитирующие фрагменты вируса, - это крайне маловероятно, - уточнил Рыжиков. - Тяжелые иммунные и аллергические заболевания - это всегда проблема, при любой вакцинации - так как идет воздействие на иммунную систему".

Эксперт также отметил, что при первом применении практически любой вакцины рекомендуется первые полчаса оставаться под надзором врачей, чтобы если вдруг возникнет нежелательная реакция - была возможность быстро оказать пациенту помощь.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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