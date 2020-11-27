"ВКонтакте" заработала очень полезная функция

Технология "ВКонтакте" перевода голосовых сообщений в текст получила важное усовершенствование. Теперь аудиозаписи длительностью до двух минут расшифровываются всего за секунду, сообщают разработчики.

Кроме того, любители рассказывать длинные истории могут записывать голосовые сообщения длительностью до часа.

В соцсети отмечают, что с июня, когда была запущена технологи распознавания голосовых сообщений, аудитория, которая ими пользуется, выросла на 10 процентов - до 33 миллионов человек. Средний пользователь сервиса читает восемь расшифровок в день.