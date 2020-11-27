ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

"Заинтересованность остается, - сказала она. - У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию".

Вакцина "Спутник V" против COVID-19 разработана "Центром имени Н.Ф. Гамалеи", в настоящий момент проходит клинические испытания. Минздрав выдал препарату временную регистрацию до 1 января 2021 года как препарату, важному для охраны здоровья в чрезвычайной ситуации.