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27.11.2020 20:50
Рубрика: Экономика

ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Текст: Алексей Дуэль
Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает ТАСС.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"Заинтересованность остается, - сказала она. - У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию".

Вакцина "Спутник V" против COVID-19 разработана "Центром имени Н.Ф. Гамалеи", в настоящий момент проходит клинические испытания. Минздрав выдал препарату временную регистрацию до 1 января 2021 года как препарату, важному для охраны здоровья в чрезвычайной ситуации.

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