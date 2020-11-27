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27.11.2020 13:20
Рубрика: Общество

Врачи смогут лечить людей с помощью цифровых двойников

Текст: Елена Манукиян

Российские врачи будут изучать болезни на цифровых двойниках пациентов, рассказал ректор Сеченовского медицинского университета Павел Глыбочко, выступая на Международном медицинском инвестиционном форуме. По словам ректора, к 2025 году на базе Сеченовского университета появится уникальный Центр биодизайна и персонализированного здравоохранения.

Фото: iStock
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"Это будет глобальный проект по цифровизации здравоохранения, в рамках которого мы планируем создать технологическую платформу анализа больших данных для создания цифровых двойников заболеваний", - сказал Глыбочко. Другими словами, пояснил он, на виртуальных пациентах с помощью компьютерного моделирования врачи смогут изучать болезни, прогнозировать их течение, а также подбирать индивидуальную и наиболее эффективную терапию. Для этого специальная программа создаст симуляцию процесса взаимодействия организма и лечебного агента.

"Конечно, задача амбициозная, но для практического здравоохранения она очень важна", - говорит ректор Сеченовского университета. По его словам, реализация проекта позволит вывести российскую медицину на качественно новый уровень, что приведет к снижению смертности от социально-значимых заболеваний, повысит качество и продолжительность жизни людей.

Для создания цифровых двойников пациентов ученые-медики планируют объединиться с математиками, программистами, клиницистами, технологами.

Общество Здоровье

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