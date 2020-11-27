Вузовские курсы для школьников уходят в онлайн

Пандемия COVID-19 переформатировала работу вузов. Причем не только со студентами, но и с абитуриентами. Дни открытых дверей, курсы подготовки к ЕГЭ, знаменитые олимпиадные школы - все они снова "ныряют" в онлайн.

ЕГЭ в конце дистанции

В Томском политехе сейчас проходят занятия по подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ по восьми предметам.

- Эти программы пока идут в гибридном формате, - рассказала начальник организационного отдела Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Ирина Герасимчук. - Некоторые ребята их посещают очно, так как школы продолжают работать в офлайн-режиме. А вот часть учеников подключается дистанционно. И это оказалось точкой роста для нас. Если раньше к нам на занятия ходили ребята только из Томска, то теперь присоединиться к занятиям могут дети и из других регионов, в том числе очень удаленных от нас. В прошлом учебном году дистанционно с нами работали более 350 ребят из других регионов. Сейчас в дистанционном формате к нам подключаются ребята из Кемеровской области, ХМАО, Хакасии, Бурятии.

При этом одним из первых вузов, которые перевели все мероприятия для школьников в дистанционный формат, стал МИРЭА - Российский технологический университет. Его курсы по подготовке к ЕГЭ и другие программы ушли в онлайн еще весной.

- Обучение проводится в закрытых группах на площадке "ВКонтакте". По дистанционным программам прошли обучение более 5 000 школьников, - рассказал ответственный секретарь Приемной комиссии, директор института довузовской подготовки РТУ МИРЭА Игорь Рогов. - При этом результативность обучения не снизилась.

Что интересно? В Университете ИТМО еще летом перед началом учебного года подготовительные курсы в предлагали школьникам на выбор формат подготовки. Родители и абитуриенты могли выбрать приходить на занятия в университет или заниматься в онлайн-группе из дома. Но в ноябре все очные группы были переведены в дистанционный формат,

- Мы были к этому готовы. Расписание и длительность занятий остались прежними, чтобы сохранить темп и привычный график для школьников, - рассказали в вузе. - Преподаватели используют онлайн-платформы для проведения "живых", интерактивных уроков; графические планшеты для разборчивого написания и объяснения решений; совместные доски, чтобы ученики участвовали в уроке не только голосом; презентации и специально подготовленные материалы. Школьники выполняют задания, голосом отвечают преподавателю, участвуют в дискуссиях, высылают решения в чат, домашние задания прикрепляют на платформу online-pk.itmo.ru. Преподаватели просят включать камеры, чтобы видеть, как работают ученики, иметь зрительный контакт.

Накликать на олимпиаду

Уральский федеральный университет тоже перевел подготовительные курсы и школы подготовки к олимпиадам в онлайн-формат.

- Мы используем собственную полноценную онлайн-платформу. Это не просто видеолекции, а интерактивные вебинары 1-2 раза в неделю с возможностью просмотра дополнительных учебных материалов, решения тестов и загрузки результатов домашних заданий. Система обеспечивает полноценную обратную связь преподавателей: полноценную проверку домашних заданий, разбор типичных ошибок, контроль прогресса и виртуальный рейтинг, - рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - Дополнительным бонусом стали специальные тренинги по развитию гибких навыков от профессиональных психологов, а также консультации с преподавателями вуза и приемной комиссией.

А в Томском государственном университете уже начались тренировочные сессии для участников Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников.

- Мы привлекли специалистов по математике, физике, географии, русскому, обществознанию, истории, литературе, - рассказал начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. - Они в онлайн-формате будут проводить консультации по всем предметам. Это абсолютно бесплатно. Раньше мы проводили тренировочные сессии между первым и вторым этапом, сейчас решили начать раньше. Школьник регистрируется, заходит и слушает преподавателя. Запись консультации будет выставлена в общий доступ, чтобы ее могли посмотреть все желающие.

- Недавно прошла Столичная олимпиада МФТИ, на которой мы использовали собственную систему прокторинга, - рассказал исполнительный руководитель межвузовского центра воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-математических наук "Физтех-центр" МФТИ Дмитрий Бурнашов. - Все мероприятия МФТИ для школьников либо полностью перешли в дистанционный формат, либо проводятся очно, с применением дистанционных технологий. Интерес школьников к обучению не падает. Напротив, ребята получают возможность просматривать занятия в записи в любое удобное для них время.

В Северо-Восточном федеральном университете занятия тоже организуются полностью в дистанте: на ZOOM-площадке и на платформе системы дистанционного образования университета СЭДО "Moodle".

- На факультете довузовского образования и профориентации в конце сентября у нас стартовал онлайн-лекторий "Педакадемия для родителей". Специалисты факультета и центральной приемной комиссии знакомят родителей, учителей школ с новыми правилами приема. Рассказывают, как помочь ребенку при выборе профессии, при поступлении в вуз. Записи эфиров сохранены на официальном YouTube-канале СВФУ, - рассказали в вузе.

Двери открываются

Онлайн-формат открывает и новые возможности для проведения дней открытых дверей. Теперь нет временных ограничений для очных мероприятий.

- Ведем разработку специального сервиса, который в игровой форме будет предлагать абитуриентам еженедельные задания для подготовки к поступлению. Один из элементов уже запущен - 19 ноября в соцсетях вуза стартовал онлайн-марафон "Прием, УрФУ!" - рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - До нового года еженедельно абитуриенты знакомятся с особенностями поступления, укрупненными группами образовательных программ УрФУ и новыми форматами обучения - специалисты вуза презентуют индивидуальные образовательные траектории и проектное обучение. Запущены и отраслевые дни открытых дверей: в декабре будущие инженеры решат реальные производственные кейсы в онлайн-формате на хакатоне "Инженерная реконструкция", а в марте состоится мероприятие "Пик IT" для школьников, интересующихся информационными технологиями.

С 20 ноября по 12 февраля реализуется также онлайн-проект "Дни открытых дверей СВФУ", где еженедельно по пятницам и субботам на ZOOM-площадке проходит презентация учебных подразделений университета. Школьники знакомятся с правилами приема, проходными баллами и индивидуальными достижениями, встречаются онлайн с преподавателями крупнейшего вуза своего региона. А еще - знакомятся со студенческими объединениями, творческими коллективами, Первые встречи состоялись 20 и 21 ноября - первооткрывателями онлайн-проекта стали Институт математики и информатики и Инженерно-технический институт СВФУ.

В ТГУ все Дни открытых дверей в этом году тоже прошли в онлайн-формате. Причем знакомство с университетом получается очень творческим. Например, последний день был в формате "Вечернего Урганта" с разными гостями, роликами, в этом же режиме мы продолжаем работать дальше. А в Государственном академическом университете гуманитарных наук ближайшие Дни открытых дверей впервые пройдут в использованием технологий виртуальной реальности.

Виртуальный технопарк

РТУ МИРЭА организовал для школьников виртуальный доступ в современные лаборатории своего детского технопарка "Альтаир": оттуда идут прямые трансляции с возможностью обратной связи от учащихся. А еще проводятся онлайн-экскурсии по университету, презентации отдельных направлений и специальностей, мастер-классы, - рассказал ответственный секретарь Приемной комиссии, директор института довузовской подготовки РТУ МИРЭА Игорь Рогов - Переведены в онлайн и мероприятия в рамках городских проектов - для участников "Университетских суббот", "Математической вертикали" проводятся интерактивные лекции и интеллектуальные состязания, а для участников проектов "Инженерный класс" и "Академический класс" впервые был проведен в дистанционном формате предпрофессиональный экзамен с применением системы прокторинга, в котором приняло участие более 1000 московских школьников.