Вырос интерес россиян к полисам страхования жизни

Сегмент накопительного страхования жизни по итогам 2020 года вырастет на 16-18 процентов, прогнозируют в "Эксперт РА". Лидер предыдущих лет - инвестиционное страхование жизни - прибавит только 1-2 процента. Сборы в страховании жизни заемщиков вырастут на 4%. В целом же рынок страхования жизни вырастет на 5-6 процентов, до 430 миллиардов рублей, полагают аналитики агентства.

Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), накопительное страхование остается драйвером всего страхового рынка. В третьем квартале этого года сборы в этом виде выросли на 29 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 94,3 миллиарда рублей. В инвестиционном страховании жизни сборы в третьем квартале снизились на 6 процентов, до 131,6 миллиарда рублей. По словам экспертов, сейчас рынок страхования жизни отражает общее настроение в экономике и обществе: инвестиционные страхование сбавляет темп, при этом консервативные накопительные продукты и пенсионное страхование становятся популярнее.

- Сейчас работают три основных тренда - невысокие ставки по депозитам, высокая волатильность на инвестиционном и валютном рынке (выборы в США, новая волна пандемии и локдаунов, высокая неопределенность в стоимости нефти и т.п.) и определенная смена модели потребительского поведения. Пандемия продемонстрировала необходимость иметь накопления и дополнительную страховую и медицинскую защиту, - отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Страхование жизни активно развивается в России все последние пять лет, и за этот срок, по данным ВСС, его доля в ВВП выросла более чем в два раза. Правда, показатель пока остается скромным - 0,5 процента (0,2 в 2016 году). Целевой показатель, на который ориентируется страховой рынок, составляет 2-3 процента.

По подсчетам ВСС, сегодня полис страхования жизни имеет каждое пятое российское домохозяйство. По итогам 9 месяцев 2020 года в стране действовало 17 миллионов договоров страхования жизни, в частности, в инвестиционном страховании жизни - полтора миллиона договоров, столько же - в накопительном страховании, в рисковом некредитном страховании - 7 миллионов договоров.

О росте роли страховщиков жизни в российской экономике говорит и объем их инвестиций в госдолг - по этому показателю, как отмечают в ВСС, страховщики жизни входят в топ-3 крупнейших инвесторов.

По итогам 2020 года совокупные резервы страховщиков жизни впервые превысят пенсионные резервы всех негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По данным ВСС, уже по итогам первого полугодия 2020 года резервы страховщиков жизни были почти равны резервам НПФ, составив 1,18 триллиона рублей против 1,23 триллиона рублей резервов НПФ. При этом сборы страховщиков жизни растут, что влечет за собой и рост страховых резервов. А рост размера резервов НПФ, наоборот, замедлился. "Из этой динамики очевидно, что по итогам 2020 года мы впервые увидим, что резервы страховщиков жизни обгонят резервы НПФ", - пояснил Виктор Дубровин.

Участники рынка отмечают, что в страховании жизни растет количество договоров, заключенных на срок более 5 лет. Это влечет и рост объема резервов страховщиков жизни.

Еще в прошлом году ЦБ РФ анонсировал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Предполагается, что она защитит вложения граждан в страхование жизни по аналогии с действующей системой страхования вкладов. Появление новой системы гарантирования ожидается не раньше 2021 года.

"Страховщики жизни всецело поддерживают инициативу ЦБ о введении государственной системы гарантирования, которую Банк России анонсировал в конце прошлого года, - отметил генеральный директор компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич. - Мы проанализировали объем договоров страхования жизни и получилось, что более 90 процентов договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни попадают под систему гарантирования. Поэтому в смысле гарантий мы никоим образом не отличаемся от банков и НПФ".

Введение системы гарантирования, по мнению Гуревича, также поможет страховщикам в разговоре с регулятором и отстаивании своей позиции по участию в пенсионной системе. По всем параметрам, полагает эксперт, страховщики жизни сегодня не уступают остальным участникам этой системы.