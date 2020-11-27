Вышли новые умные часы Xiaomi с NFC. Они стоят 3000 рублей

Компания Xiaomi выпустила под своим брендом новые умные часы Redmi Watch. Новинка, оснащенная 1,4-дюймовым экраном, продается по цене 269 юаней, или чуть больше трех тысяч рублей.

Redmi Watch. Фото: Xiaomi

Redmi Watch измеряют пульс, мониторят сон и активность, сохраняя эти данные в облаке, поддерживают семь видов тренировок, включая бег, плавание, езду на велосипеде, ходьбу и другие.

Также часы оборудованы модулем NFC для бесконтактных платежей (и открывания умных замков), выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров и работают без подзарядки до семи дней. Любители поиграться с циферблатами найдут несколько десятков их разновидностей.

Сроки появления новинки в продаже за пределами Китая пока не называются, однако девайс совершенно точно можно будет заказать на AliExpress.