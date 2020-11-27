Walt Disney уволит 32 тысячи сотрудников

Корпорация Walt Disney Co заявила, что уволит около 32 тысяч сотрудников, в основном в своих тематических парках. Это больше, чем 28 тысяч, о которых было объявлено в сентябре. Причиной массовых увольнений стало резкое сокращении доходов Disney во время пандемии коронавируса.

Увольнения пройдут в первой половине 2021 года, говорится в сообщении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ранее в этом месяце Disney заявила, что увольняет дополнительных работников из своего тематического парка в Южной Калифорнии из-за неуверенности в сроках его открытия, сообщает Reuters.

Тематические парки Disney во Флориде и за пределами США работают со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок. Парижский Диснейленд был вынужден снова закрыться в конце прошлого месяца, когда Франция ввела новую изоляцию для борьбы со второй волной COVID-19. Тематические парки компании в Шанхае, Гонконге и Токио остаются открытыми.