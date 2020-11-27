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27.11.2020 15:54
Рубрика: Власть

За демонстрацию портретов нацистов предложены штрафы до 50 тыс. рублей

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Исключение предлагается сделать лишь для случаев, когда это делается с осуждением нацизма. Кроме того, внесены сопутствующие поправки в КоАП. Наказание предлагается в виде штрафа до 50 тыс. рублей, а гражданина-нарушителя смогут арестовать.
Фото: Сергей Лоскутов / РИА Новости Фото: Сергей Лоскутов / РИА Новости
Фото: Сергей Лоскутов / РИА Новости

Авторами документа выступила группа депутатов, в которую входит вице-спикер ГД Петр Толстой и главы комитетов Госдумы Елена Ямпольская (по культуре) и Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции).

Фото: Роман Щербенков/РГ
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Запретить предлагается "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". Также это касается последовавших за этим приговоров национальных, военных или оккупационных трибуналов и приговоров, вынесенных в ходе Второй мировой войны. Ведь это, отмечается в пояснительной записке, оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Исключение предлагается сделать для тех случаев, когда при демонстрации соответствующих лиц "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

В российском законодательстве уже установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики при условии, что нацизм при этом не оправдывается. Так что логично продолжить эти меры, считают авторы.

В пояснительной записке инициаторы напоминают о резонансных случаях публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. Кроме того, в магазинах и в интернете, по их сведениям, реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны. "Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ", - заявили авторы.

Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории России.

Один из авторов Елена Ямпольская ранее заявляла, что о подготовке такой инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов. Она уточнила, что проект направлен на запрет любой публичной демонстрации изображений военных преступников, а не только их использования в качестве принта на одежде.

В пакет с этим законопроектом вошел сопутствующий, устанавливающий административные штрафы за демонстрацию изображений военных преступников.

Фото: iStock
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Санкции предложены такие же, как за публичное демонстрирование нацистской атрибутики:

- На граждан - штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест;

- На должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

- На юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Правительство конкретно поправки в КоАП (к ним приложен официальный отзыв) не поддержало. В частности, в кабмине отметили, что реализация законопроекта может повлечь увеличение нагрузки на должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела о вышеуказанных административных правонарушениях. А это потребует увеличения их штатной численности и, соответственно, дополнительных бюджетных расходов (авторы же указали, что их не потребуется).

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