Новости

В Петербурге внедрили модель помощи беременным с малолетними детьми 14:21
В регионах РФ вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 14:17
Лукашенко гарантировал доплаты за работу с ковидными больными 14:13
В Ингушетии обстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной 14:10
"Ласточкино гнездо" примет первых посетителей в январе 14:00
Певица Караулова впервые прокомментировала конфликт с Бузовой 13:58
Вирусолог рассказал, кто может стать испытателем вакцины "ЭпиВакКорона" 13:56
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году 13:40
Нововоронежскую АЭС починили после аварийного отключения 13:38
За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей 13:29
В честь Антона Ельчина назвали корабль в "Стартреке" 13:21
Врачи смогут лечить людей с помощью цифровых двойников 13:20
В Москве женщину ранили ножом в шею 13:19
Курсанты из Перми создали сервис для трудоустройства людей с инвалидностью 13:18
Подмосковная полиция предупредила граждан о телефонных мошенниках 13:10
Польша выдаст дополнительные транзитные разрешения автоперевозчикам из РФ 13:06
Музеи в TikTok собрали более двух миллионов просмотров 12:59
В Петербурге нашли одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова 12:55
Шведская королевская семья заболела коронавирусом 12:55
Уральским компаниям порекомендуют отменить корпоративы 12:53
Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее 12:51
В Ростовской области приемные родители избивали детей за "лишнюю еду" 12:49
Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать 12:47
Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку" 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 13:29
Рубрика: Экономика

За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей

Текст: Евгений Гайва

По платной трассе М-11 "Нева" с 1 ноября 2019 года по 23 ноября 2020 года проехало более девяти миллионов автомобилей, сообщили в госкомпании "Автодор". В сути по трассе в среднем проезжало более 23 тысяч автомобилей, а в дни пиковой интенсивности - более 37 тысяч автомобилей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Воздух около автотрасс в России стал чище

Треть всего трафика за этот год пришлась на маршрут от Твери до Санкт-Петербурга. "То есть, каждый третий автомобиль единовременно проезжал маршрут от Твери до Колпино или Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (КАД), протяженностью 460-475 километров (208-668 или 208-684 километров)", - пояснили в госкомпании. Также оказался востребованным у автомобилистов маятниковый маршрут от Колпино до Санкт-Петербурга и обратно (668-684 километров). На этот отрезок пришлось 15,1% от общего числа проездов.

Движение по последнему участку федеральной трассы М-11 "Нева", примыкающему непосредственно к Санкт-Петербургу, открыл 27 ноября 2019 года президент России Владимир Путин. Трасса проходит от МКАД в Москве по территории Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей к КАД Санкт-Петербурга.

Автомобилистам с транспондером T-pass предоставляется скидка в 30% на проезд от Твери до Санкт-Петербурга. Для участников программы лояльности предусмотрена возможность получения дополнительной скидки от 3 до 15%.

Это первая автомобильная дорога, построенная в новейшей истории России с нуля. Было возведено 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок. Трасса соответствует параметрам высшей технической категории с четырьмя полосами движения. Встречные потоки разделены, одноуровневые пересечения с другими автодорогами отсутствуют, отметили в "Автодоре".

По итогам 2020 года трасса М-11 была признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения.

Экономика Транспорт Платные дороги в России

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в закупках госкорпораций
Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года
МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года