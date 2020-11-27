За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей

По платной трассе М-11 "Нева" с 1 ноября 2019 года по 23 ноября 2020 года проехало более девяти миллионов автомобилей, сообщили в госкомпании "Автодор". В сути по трассе в среднем проезжало более 23 тысяч автомобилей, а в дни пиковой интенсивности - более 37 тысяч автомобилей.

Треть всего трафика за этот год пришлась на маршрут от Твери до Санкт-Петербурга. "То есть, каждый третий автомобиль единовременно проезжал маршрут от Твери до Колпино или Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (КАД), протяженностью 460-475 километров (208-668 или 208-684 километров)", - пояснили в госкомпании. Также оказался востребованным у автомобилистов маятниковый маршрут от Колпино до Санкт-Петербурга и обратно (668-684 километров). На этот отрезок пришлось 15,1% от общего числа проездов.

Движение по последнему участку федеральной трассы М-11 "Нева", примыкающему непосредственно к Санкт-Петербургу, открыл 27 ноября 2019 года президент России Владимир Путин. Трасса проходит от МКАД в Москве по территории Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей к КАД Санкт-Петербурга.

Автомобилистам с транспондером T-pass предоставляется скидка в 30% на проезд от Твери до Санкт-Петербурга. Для участников программы лояльности предусмотрена возможность получения дополнительной скидки от 3 до 15%.

Это первая автомобильная дорога, построенная в новейшей истории России с нуля. Было возведено 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок. Трасса соответствует параметрам высшей технической категории с четырьмя полосами движения. Встречные потоки разделены, одноуровневые пересечения с другими автодорогами отсутствуют, отметили в "Автодоре".

По итогам 2020 года трасса М-11 была признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения.