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27.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 7918
  • 2. Санкт-Петербург 3687
  • 3. Московская область 1058
  • 4. Нижегородская область 459
  • 5. Свердловская область 399
  • 6. Республика Карелия 388
  • 7. Архангельская область 361
  • 8. Хабаровский край 337
  • 9. Красноярский край 336
  • 10. Воронежская область 325
  • 11. Ростовская область 317
  • 12. Пермский край 298
  • 13. Республика Коми 283
  • 14. Мурманская область 275
  • 15. Иркутская область 275
  • 16. Республика Бурятия 265
  • 17. Забайкальский край 263
  • 18. Вологодская область 261
  • 19. Саратовская область 252
  • 20. Челябинская область 252
  • 21. Ульяновская область 248
  • 22. Самарская область 245
  • 23. Волгоградская область 242
  • 24. Омская область 240
  • 25. Кировская область 238
  • 26. Приморский край 233
  • 27. Ставропольский край 225
  • 28. Алтайский край 225
  • 29. Республика Крым 218
  • 30. Республика Саха (Якутия) 217
  • 31. Ханты-Мансийский автономный округ 211
  • 32. Ленинградская область 207
  • 33. Тверская область 204
  • 34. Новгородская область 200
  • 35. Ямало-Ненецкий автономный округ 199
  • 36. Томская область 198
  • 37. Калининградская область 190
  • 38. Оренбургская область 185
  • 39. Ярославская область 183
  • 40. Республика Хакасия 183
  • 41. Новосибирская область 181
  • 42. Псковская область 180
  • 43. Кемеровская область 175
  • 44. Краснодарский край 174
  • 45. Удмуртская Республика 169
  • 46. Тюменская область 169
  • 47. Белгородская область 164
  • 48. Пензенская область 160
  • 49. Ивановская область 158
  • 50. Тульская область 157
  • 51. Курская область 156
  • 52. Амурская область 156
  • 53. Астраханская область 151
  • 54. Орловская область 144
  • 55. Брянская область 141
  • 56. Калужская область 140
  • 57. Республика Алтай 140
  • 58. Костромская область 138
  • 59. Республика Башкортостан 137
  • 60. Сахалинская область 134
  • 61. Владимирская область 131
  • 62. Смоленская область 128
  • 63. Республика Чувашия 126
  • 64. Липецкая область 124
  • 65. Тамбовская область 122
  • 66. Рязанская область 121
  • 67. Курганская область 107
  • 68. Республика Дагестан 105
  • 69. Республика Тыва 104
  • 70. Чеченская Республика 101
  • 71. Республика Калмыкия 94
  • 72. Кабардино-Балкарская Республика 92
  • 73. Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 74. Республика Мордовия 88
  • 75. Республика Адыгея 83
  • 76. Республика Татарстан 83
  • 77. Республика Северная Осетия-Алания 78
  • 78. Республика Ингушетия 77
  • 79. Камчатский край 73
  • 80. Севастополь 58
  • 81. Республика Марий Эл 53
  • 82. Магаданская область 42
  • 83. Еврейская автономная область 29
  • 84. Чукотский автономный округ 8
  • 85. Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 215533 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 13
  • Ивановская область 5
  • Калужская область 3
  • Костромская область 2
  • Курская область 4
  • Липецкая область 6
  • Московская область 23
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Москва 77
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 2
  • Вологодская область 7
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 63
  • Республика Калмыкия 5
  • Республика Крым 7
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 21
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 6
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 12
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 14
  • Оренбургская область 6
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 4
  • Ульяновская область 8
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Челябинская область 9
  • Республика Хакасия 6
  • Алтайский край 11
  • Красноярский край 24
  • Иркутская область 13
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 13
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Забайкальский край 7
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 38 558 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека
  • Белгородская область 290
  • Брянская область 181
  • Владимирская область 225
  • Воронежская область 273
  • Ивановская область 164
  • Калужская область 212
  • Костромская область 168
  • Курская область 293
  • Липецкая область 131
  • Московская область 615
  • Орловская область 265
  • Рязанская область 247
  • Смоленская область 118
  • Тамбовская область 227
  • Тверская область 367
  • Тульская область 151
  • Ярославская область 152
  • Москва 6484
  • Республика Карелия 342
  • Республика Коми 398
  • Архангельская область 573
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Вологодская область 207
  • Калининградская область 463
  • Ленинградская область 279
  • Мурманская область 374
  • Новгородская область 216
  • Псковская область 109
  • Санкт-Петербург 1898
  • Республика Адыгея 66
  • Республика Калмыкия 111
  • Республика Крым 343
  • Краснодарский край 110
  • Астраханская область 106
  • Волгоградская область 268
  • Ростовская область 279
  • Севастополь 70
  • Республика Дагестан 119
  • Республика Ингушетия 49
  • Кабардино-Балкарская Республика 122
  • Карачаево-Черкесская Республика 186
  • Республика Северная Осетия - Алания 117
  • Чеченская Республика 29
  • Ставропольский край 176
  • Республика Башкортостан 99
  • Республика Марий Эл 55
  • Республика Мордовия 74
  • Республика Татарстан 77
  • Удмуртская Республика 87
  • Республика Чувашия 191
  • Пермский край 248
  • Кировская область 216
  • Нижегородская область 1000
  • Оренбургская область 142
  • Пензенская область 461
  • Самарская область 206
  • Саратовская область 181
  • Ульяновская область 396
  • Курганская область 31
  • Свердловская область 402
  • Тюменская область 385
  • Ханты-Мансийский автономный округ 216
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  • Челябинская область 51
  • Республика Алтай 234
  • Республика Тыва 57
  • Республика Хакасия 210
  • Алтайский край 291
  • Красноярский край 333
  • Иркутская область 302
  • Кемеровская область 159
  • Новосибирская область 188
  • Омская область 325
  • Томская область 267
  • Республика Бурятия 213
  • Республика Саха (Якутия) 415
  • Забайкальский край 316
  • Камчатский край 119
  • Приморский край 138
  • Амурская область 184
  • Магаданская область 68
  • Хабаровский край 436
  • Сахалинская область 174
  • Еврейская автономная область 45
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 712 174 человека.

Названа сложность при испытаниях вакцин от коронавируса
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