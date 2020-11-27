За сутки в России подтверждено 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 7918
- 2. Санкт-Петербург 3687
- 3. Московская область 1058
- 4. Нижегородская область 459
- 5. Свердловская область 399
- 6. Республика Карелия 388
- 7. Архангельская область 361
- 8. Хабаровский край 337
- 9. Красноярский край 336
- 10. Воронежская область 325
- 11. Ростовская область 317
- 12. Пермский край 298
- 13. Республика Коми 283
- 14. Мурманская область 275
- 15. Иркутская область 275
- 16. Республика Бурятия 265
- 17. Забайкальский край 263
- 18. Вологодская область 261
- 19. Саратовская область 252
- 20. Челябинская область 252
- 21. Ульяновская область 248
- 22. Самарская область 245
- 23. Волгоградская область 242
- 24. Омская область 240
- 25. Кировская область 238
- 26. Приморский край 233
- 27. Ставропольский край 225
- 28. Алтайский край 225
- 29. Республика Крым 218
- 30. Республика Саха (Якутия) 217
- 31. Ханты-Мансийский автономный округ 211
- 32. Ленинградская область 207
- 33. Тверская область 204
- 34. Новгородская область 200
- 35. Ямало-Ненецкий автономный округ 199
- 36. Томская область 198
- 37. Калининградская область 190
- 38. Оренбургская область 185
- 39. Ярославская область 183
- 40. Республика Хакасия 183
- 41. Новосибирская область 181
- 42. Псковская область 180
- 43. Кемеровская область 175
- 44. Краснодарский край 174
- 45. Удмуртская Республика 169
- 46. Тюменская область 169
- 47. Белгородская область 164
- 48. Пензенская область 160
- 49. Ивановская область 158
- 50. Тульская область 157
- 51. Курская область 156
- 52. Амурская область 156
- 53. Астраханская область 151
- 54. Орловская область 144
- 55. Брянская область 141
- 56. Калужская область 140
- 57. Республика Алтай 140
- 58. Костромская область 138
- 59. Республика Башкортостан 137
- 60. Сахалинская область 134
- 61. Владимирская область 131
- 62. Смоленская область 128
- 63. Республика Чувашия 126
- 64. Липецкая область 124
- 65. Тамбовская область 122
- 66. Рязанская область 121
- 67. Курганская область 107
- 68. Республика Дагестан 105
- 69. Республика Тыва 104
- 70. Чеченская Республика 101
- 71. Республика Калмыкия 94
- 72. Кабардино-Балкарская Республика 92
- 73. Карачаево-Черкесская Республика 88
- 74. Республика Мордовия 88
- 75. Республика Адыгея 83
- 76. Республика Татарстан 83
- 77. Республика Северная Осетия-Алания 78
- 78. Республика Ингушетия 77
- 79. Камчатский край 73
- 80. Севастополь 58
- 81. Республика Марий Эл 53
- 82. Магаданская область 42
- 83. Еврейская автономная область 29
- 84. Чукотский автономный округ 8
- 85. Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 215533 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 13
- Ивановская область 5
- Калужская область 3
- Костромская область 2
- Курская область 4
- Липецкая область 6
- Московская область 23
- Орловская область 3
- Рязанская область 2
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 77
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Архангельская область 2
- Вологодская область 7
- Калининградская область 2
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 63
- Республика Калмыкия 5
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 21
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 9
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 6
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 12
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 6
- Пензенская область 2
- Самарская область 4
- Саратовская область 4
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Челябинская область 9
- Республика Хакасия 6
- Алтайский край 11
- Красноярский край 24
- Иркутская область 13
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 7
- Омская область 13
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 7
- Забайкальский край 7
- Приморский край 2
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 38 558 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека
- Белгородская область 290
- Брянская область 181
- Владимирская область 225
- Воронежская область 273
- Ивановская область 164
- Калужская область 212
- Костромская область 168
- Курская область 293
- Липецкая область 131
- Московская область 615
- Орловская область 265
- Рязанская область 247
- Смоленская область 118
- Тамбовская область 227
- Тверская область 367
- Тульская область 151
- Ярославская область 152
- Москва 6484
- Республика Карелия 342
- Республика Коми 398
- Архангельская область 573
- Ненецкий автономный округ 14
- Вологодская область 207
- Калининградская область 463
- Ленинградская область 279
- Мурманская область 374
- Новгородская область 216
- Псковская область 109
- Санкт-Петербург 1898
- Республика Адыгея 66
- Республика Калмыкия 111
- Республика Крым 343
- Краснодарский край 110
- Астраханская область 106
- Волгоградская область 268
- Ростовская область 279
- Севастополь 70
- Республика Дагестан 119
- Республика Ингушетия 49
- Кабардино-Балкарская Республика 122
- Карачаево-Черкесская Республика 186
- Республика Северная Осетия - Алания 117
- Чеченская Республика 29
- Ставропольский край 176
- Республика Башкортостан 99
- Республика Марий Эл 55
- Республика Мордовия 74
- Республика Татарстан 77
- Удмуртская Республика 87
- Республика Чувашия 191
- Пермский край 248
- Кировская область 216
- Нижегородская область 1000
- Оренбургская область 142
- Пензенская область 461
- Самарская область 206
- Саратовская область 181
- Ульяновская область 396
- Курганская область 31
- Свердловская область 402
- Тюменская область 385
- Ханты-Мансийский автономный округ 216
- Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- Челябинская область 51
- Республика Алтай 234
- Республика Тыва 57
- Республика Хакасия 210
- Алтайский край 291
- Красноярский край 333
- Иркутская область 302
- Кемеровская область 159
- Новосибирская область 188
- Омская область 325
- Томская область 267
- Республика Бурятия 213
- Республика Саха (Якутия) 415
- Забайкальский край 316
- Камчатский край 119
- Приморский край 138
- Амурская область 184
- Магаданская область 68
- Хабаровский край 436
- Сахалинская область 174
- Еврейская автономная область 45
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 712 174 человека.