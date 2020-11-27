За сутки в России подтверждено 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 7918

2. Санкт-Петербург 3687

3. Московская область 1058

4. Нижегородская область 459

5. Свердловская область 399

6. Республика Карелия 388

7. Архангельская область 361

8. Хабаровский край 337

9. Красноярский край 336

10. Воронежская область 325

11. Ростовская область 317

12. Пермский край 298

13. Республика Коми 283

14. Мурманская область 275

15. Иркутская область 275

16. Республика Бурятия 265

17. Забайкальский край 263

18. Вологодская область 261

19. Саратовская область 252

20. Челябинская область 252

21. Ульяновская область 248

22. Самарская область 245

23. Волгоградская область 242

24. Омская область 240

25. Кировская область 238

26. Приморский край 233

27. Ставропольский край 225

28. Алтайский край 225

29. Республика Крым 218

30. Республика Саха (Якутия) 217

31. Ханты-Мансийский автономный округ 211

32. Ленинградская область 207

33. Тверская область 204

34. Новгородская область 200

35. Ямало-Ненецкий автономный округ 199

36. Томская область 198

37. Калининградская область 190

38. Оренбургская область 185

39. Ярославская область 183

40. Республика Хакасия 183

41. Новосибирская область 181

42. Псковская область 180

43. Кемеровская область 175

44. Краснодарский край 174

45. Удмуртская Республика 169

46. Тюменская область 169

47. Белгородская область 164

48. Пензенская область 160

49. Ивановская область 158

50. Тульская область 157

51. Курская область 156

52. Амурская область 156

53. Астраханская область 151

54. Орловская область 144

55. Брянская область 141

56. Калужская область 140

57. Республика Алтай 140

58. Костромская область 138

59. Республика Башкортостан 137

60. Сахалинская область 134

61. Владимирская область 131

62. Смоленская область 128

63. Республика Чувашия 126

64. Липецкая область 124

65. Тамбовская область 122

66. Рязанская область 121

67. Курганская область 107

68. Республика Дагестан 105

69. Республика Тыва 104

70. Чеченская Республика 101

71. Республика Калмыкия 94

72. Кабардино-Балкарская Республика 92

73. Карачаево-Черкесская Республика 88

74. Республика Мордовия 88

75. Республика Адыгея 83

76. Республика Татарстан 83

77. Республика Северная Осетия-Алания 78

78. Республика Ингушетия 77

79. Камчатский край 73

80. Севастополь 58

81. Республика Марий Эл 53

82. Магаданская область 42

83. Еврейская автономная область 29

84. Чукотский автономный округ 8

85. Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 215533 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8% За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев Брянская область 3

Владимирская область 3

Воронежская область 13

Ивановская область 5

Калужская область 3

Костромская область 2

Курская область 4

Липецкая область 6

Московская область 23

Орловская область 3

Рязанская область 2

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 2

Москва 77

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Архангельская область 2

Вологодская область 7

Калининградская область 2

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 63

Республика Калмыкия 5

Республика Крым 7

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 21

Севастополь 2

Республика Дагестан 9

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 6

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 6

Пермский край 12

Кировская область 1

Нижегородская область 14

Оренбургская область 6

Пензенская область 2

Самарская область 4

Саратовская область 4

Ульяновская область 8

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Челябинская область 9

Республика Хакасия 6

Алтайский край 11

Красноярский край 24

Иркутская область 13

Кемеровская область 5

Новосибирская область 7

Омская область 13

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 7

Забайкальский край 7

Приморский край 2

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 38 558 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека Белгородская область 290

Брянская область 181

Владимирская область 225

Воронежская область 273

Ивановская область 164

Калужская область 212

Костромская область 168

Курская область 293

Липецкая область 131

Московская область 615

Орловская область 265

Рязанская область 247

Смоленская область 118

Тамбовская область 227

Тверская область 367

Тульская область 151

Ярославская область 152

Москва 6484

Республика Карелия 342

Республика Коми 398

Архангельская область 573

Ненецкий автономный округ 14

Вологодская область 207

Калининградская область 463

Ленинградская область 279

Мурманская область 374

Новгородская область 216

Псковская область 109

Санкт-Петербург 1898

Республика Адыгея 66

Республика Калмыкия 111

Республика Крым 343

Краснодарский край 110

Астраханская область 106

Волгоградская область 268

Ростовская область 279

Севастополь 70

Республика Дагестан 119

Республика Ингушетия 49

Кабардино-Балкарская Республика 122

Карачаево-Черкесская Республика 186

Республика Северная Осетия - Алания 117

Чеченская Республика 29

Ставропольский край 176

Республика Башкортостан 99

Республика Марий Эл 55

Республика Мордовия 74

Республика Татарстан 77

Удмуртская Республика 87

Республика Чувашия 191

Пермский край 248

Кировская область 216

Нижегородская область 1000

Оренбургская область 142

Пензенская область 461

Самарская область 206

Саратовская область 181

Ульяновская область 396

Курганская область 31

Свердловская область 402

Тюменская область 385

Ханты-Мансийский автономный округ 216

Ямало-Ненецкий автономный округ 101

Челябинская область 51

Республика Алтай 234

Республика Тыва 57

Республика Хакасия 210

Алтайский край 291

Красноярский край 333

Иркутская область 302

Кемеровская область 159

Новосибирская область 188

Омская область 325

Томская область 267

Республика Бурятия 213

Республика Саха (Якутия) 415

Забайкальский край 316

Камчатский край 119

Приморский край 138

Амурская область 184

Магаданская область 68

Хабаровский край 436

Сахалинская область 174

Еврейская автономная область 45

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 712 174 человека. Названа сложность при испытаниях вакцин от коронавируса