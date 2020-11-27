Новости

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 254 военнослужащих 21:44
Алексей Миранчук заразился коронавирусом 21:20
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны 21:13
Жителям Лондона запретят выпивать в пабах без закуски 20:42
Трамп назвал условие, при котором он покинет пост главы государства 20:10
Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака" 20:01
Аренду лесных участков передадут на федеральный уровень 19:42
Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей 19:22
В кинотеатрах "Москино" пройдут спецпоказы ко дню рождения Алисы Фрейндлих 19:09
Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии 18:48
В Петербурге накрыли крупный интернет-магазин по продаже наркотиков 18:46
Минэкономразвития: В Крыму надо подать воду из скважин до конца года 18:38
Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь 18:37
В Тегеране убит известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 18:34
Чернышенко: Врачам организуют бесплатные поездки на такси 17:56
Состоялись переговоры вице-премьеров России и Беларуси по энергетике 17:55
Мурашко назвал возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России 17:49
Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн 17:43
Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно 17:43
В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 21:44
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 254 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 254 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 17 457 человек.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

По сведениям на вечер 27 ноября, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля уже 68 579 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 155 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было несколькими днями ранее. 2 438 пациентов лежат в военных госпиталях. Сто двадцать два человека изолированы по месту службы. Сорок семь лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 548 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести -11 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 11 683 пациентам, 3 546 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
Хуснуллин: Программу льготной ипотеки на новостройки надо продлить
Медики получат декабрьские выплаты досрочно
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России