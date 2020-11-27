За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 254 военнослужащих

Минобороны РФ представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 254 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 17 457 человек.

По сведениям на вечер 27 ноября, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля уже 68 579 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 155 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было несколькими днями ранее. 2 438 пациентов лежат в военных госпиталях. Сто двадцать два человека изолированы по месту службы. Сорок семь лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 548 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести -11 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 11 683 пациентам, 3 546 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.