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27.11.2020 11:37
Рубрика: Культура

Зарубежному вещанию Первого канала исполняется 25 лет

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня, 27 ноября, компания "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) отмечает 25-летний юбилей. В честь даты в редакцию ПКВС поступило поздравление от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором он благодарит за заслуги дочернее подразделение Первого канала и отмечает его важность.

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Четверть века назад этот проект создавался с целью сохранения русскоязычного культурного и информационного пространства. На сегодняшний день "дочка" распространяет адаптированные версии Первого канала в ближнем и дальнем зарубежье, а также развивает проект "Цифровое Телесемейство". Этот пакет был создан в декабре 2005 года - тематические каналы собственного производства Первого, предназначенные для рынка неэфирного телевидения как в России, так и за рубежом. Вначале появились телеканалы "Дом кино", "Музыка Первого" и "Время". В 2006 году - "ТелеНяня", впоследствии трансформировавшийся в семейный канал "Карусель". Сегодня проект "Цифровое Телесемейство" включает круглосуточные каналы: "Дом кино", "О!", "Бобер", "Время", "Телекафе", "Поехали!", "Музыка Первого", "Дом кино Премиум", "ПОБЕДА" и "Катюша". Телеканал "Катюша", начавший вещание в ноябре 2017 года в Пекине, - совместный проект Первого канала и Центрального телевидения Китая (CCTV), созданный в рамках успешного партнерства между Россией и КНР в области СМИ.

Стартовавший в апреле 2019 года телеканал "ПОБЕДА" рассказывает зрителям о важнейших исторических событиях нашей истории, связанных с Великой Отечественной. Канал входит в пятерку самых популярных неэфирных телеканалов страны.

Генеральный директор телеканала Алексей Ефимов в день юбилея отмечает следующее:

"В день, когда мы празднуем этот юбилей, хочется вспомнить легендарного журналиста-международника Первого канала Александра Бовина, с которого, наверное, вся эта история и началась. Он стал первым послом нашей страны в Израиле - и приложил максимум усилий для того, чтобы обширная диаспора не теряла связи с Россией и могла смотреть программы из Москвы в режиме реального времени. Впервые вещание Первого канала за рубежом на массовую аудиторию - началось именно в Израиле, в его бытность послом".

Справка "РГ"

"Первый канал. Всемирная сеть" - самый известный международный русскоязычный телепроект, который распространяется в крупнейших кабельных и спутниковых сетях мира. Потенциальная аудитория проектов ПКВС (без учёта зрителей канала "Катюша" в КНР) - более 250 миллионов человек.

Программы Первого канала доступны для зрителей в странах СНГ и Балтии, Европы, Азии, Америки, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Австралии. Кроме того, телеканал "Катюша" транслирует программы "первой кнопки" для жителей Китая с субтитрами на китайском языке, а в Грузии Первый вещает в цифровом эфире на грузинском языке.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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