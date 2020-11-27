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27.11.2020 20:42
Рубрика: В мире

Жителям Лондона запретят выпивать в пабах без закуски

Текст: Юрий Чернов

Со 2 декабря в британской столице вступает в силу очередная фаза ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. На этот раз, как обещают местные власти, новые правила, с одной стороны, будут смягчены, но с другой, все так же будут ориентированы на минимизацию социальных контактов граждан.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
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В частности, необычные правила затронут лондонские пабы и рестораны. С начала следующего месяца заведения смогут работать не до 10 часов вечера, а до 11. Что на самом деле означает, что после десяти часов официанты уже перестанут принимать заказы, а за час до полуночи заведение должен покинуть последний клиент.

Более интересное правило касается продажи алкоголя, а его формулировка, озвученная министром здравоохранения Мэттью Хэнкоком, вызвала волну недопонимания среди жителей столицы и представителей бизнеса. Дело в том, что продать клиенту пиво, вино или крепкий алкоголь теперь можно только при одновременном заказе "сытного блюда".

При этом, какое именно блюдо можно считать "сытным" власти не указали. И соответственно получается, что если у гостя заведения бокал с алкоголем оказался пустым, а на тарелке ничего не осталось, то новую порцию спиртного без заказа дополнительной закуски он не получит. Владельцы пабов, где к пиву всегда подавались лишь простые закуски, вроде картофеля фри или орешков, также оказались озадачены, поскольку теперь для выполнения новых требований им придется расширять свое меню новыми блюдами.

Тем не менее, как сообщает издание Evening Standart, владельцы пабов и рестораторы с оптимизмом восприняли новости о смягчении норм локдауна, в котором город живет уже почти месяц. По данным министерства здравоохранения, новые изменения будут в силе как минимум до 16 декабря и будут пересмотрены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19.

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