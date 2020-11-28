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Amazon зарывает фантастический сериал "Пространство"

Новости
    28.11.2020, 14:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Amazon Prime Video продлил фантастическое шоу "Пространство" (или "Экспансия", The Expanse) на шестой сезон, который станет для сериала заключительным. Об этом сообщает Variety.

Фото: EPA/PETER STEFFEN
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Съемки последних серий "Пространства" должны стартовать в начале наступающего года. Премьера - в конце 2021 - начале 2022-го.

Напомним, в основе "Пространства" - серия романов-бестселлеров (по версии New York Times) Джеймса Кори, это псевдоним тандема Даниэля Абрахама и Тая Френка. Цикл зачат номинированным на премию "Хьюго" "Пробуждением Левиафана" (2013).

На текущий день в цикле восемь романов (плюс повести и рассказы), девятый обещан на 2021-й.

Фото: kinopoisk.ru
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Первые три сезона адаптации серии вышли на SyFy, после его первого закрытия шоу прибрал Amazon.

Премьера пятого сезона анонсирована на 16 декабря 2020 года.

Создатели благодарят компанию за предоставленную возможность и клянутся, что пятый и шестой сезоны никого не разочаруют. По крайней мере, они постараются.

Ранее сообщалось, что Amazon закрыл после первого сезона ремейк британского сериала "Утопия", рассказывающего про попытку ученого-экофашиста "зачистить" большую часть человечества.

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