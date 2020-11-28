Amazon зарывает фантастический сериал "Пространство"

Сервис Amazon Prime Video продлил фантастическое шоу "Пространство" (или "Экспансия", The Expanse) на шестой сезон, который станет для сериала заключительным. Об этом сообщает Variety.

Съемки последних серий "Пространства" должны стартовать в начале наступающего года. Премьера - в конце 2021 - начале 2022-го.

Напомним, в основе "Пространства" - серия романов-бестселлеров (по версии New York Times) Джеймса Кори, это псевдоним тандема Даниэля Абрахама и Тая Френка. Цикл зачат номинированным на премию "Хьюго" "Пробуждением Левиафана" (2013).

На текущий день в цикле восемь романов (плюс повести и рассказы), девятый обещан на 2021-й.

Первые три сезона адаптации серии вышли на SyFy, после его первого закрытия шоу прибрал Amazon.

Премьера пятого сезона анонсирована на 16 декабря 2020 года.

Создатели благодарят компанию за предоставленную возможность и клянутся, что пятый и шестой сезоны никого не разочаруют. По крайней мере, они постараются.

Ранее сообщалось, что Amazon закрыл после первого сезона ремейк британского сериала "Утопия", рассказывающего про попытку ученого-экофашиста "зачистить" большую часть человечества.