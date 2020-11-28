Американскую вакцину от COVID начали развозить по странам еще до регистрации

Американская авиакомпания United Airlines начала выполнять чартерные рейсы, доставляя вакцину против COVID-19, разработанную американским фармгигантом Pfizer совместно с немецкой BioNTech, в расположенные в разных странах специальные склады для ее быстрейшего распространения. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Ранее представители Pfizer заявили, что готовы начать поставлять вакцину потребителям немедленно после получения разрешения на ее применение. Разработчики подали заявку в FDA, регулятор лекарственного рынка CША, на экстренную (ускоренную) регистрацию в связи с необходимостью борьбы с пандемией. Для применения вакцины в других странах, соответственно, требуется получить разрешение местных регулирующих органов.

Спецавиарейсы - это одно из начальных звеньев в глобальной цепочке поставок. "Pfizer закладывает основу для быстрого продвижения, если получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и других регулирующих органов по всему миру, - пишет издание. - План распределения Pfizer также включает в себя оснащенные холодильными установками складские помещения в центрах завершающей стадии производства компании лекарств в Каламазу, штат Мичиган, и Пуурс, Бельгия, и расширение складских мощностей на распределительных площадках в Плезант-Прери, штат Висконсин, и в Карлсруэ, Германия, в дополнение к десяткам грузовых рейсов и сотням поездок на грузовиках каждый день".

Напомним, что вакцина Pfizer требует особых условий хранения - при -75 С. Поэтому компания взяла на себя обеспечение логистики - холодовая цепочка должна быть выстроена безупречно с момента розлива препарата и вплоть до специальных боксов, в которых вакцина будет доставляться в медучреждения, проводящие прививки.

FDA еще не одобрил эту вакцину и не называл ориентировочные сроки ее регистрации. Но в американском правительстве, как сообщали СМИ, выразили надежду, что процедура будет завершена к середине декабря.