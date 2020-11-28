Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний при ЕС, Болгария занимает первое место по смертности от коронавируса среди государств Европы. В тройку также вошли Бельгия и Чехия.

За последние две недели на сто тысяч граждан балканской республики умер 21 человек. Таким образом, только за указанный период число летальных исходов из-за COVID-19 возросло почти в два раза (с 1898 до 3529).

Несмотря на неутешительную статистику, Болгария не намерена прекращать работу зимних горнолыжных курортов на своей территории. Как заявила министр туризма республики Марияна Николова, полный локдаун туристических направлений привел бы к финансовым потерям в размере приблизительно половины миллиарда евро.