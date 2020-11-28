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28.11.2020 16:47
Рубрика: Спорт

Червоткин и Большунов стали призерами этапа Кубка мира в Финляндии

Текст: Максим Домчев

В финской Руке на этапе Кубка мира в субботу прошла мужская лыжная гонка на 15 км классическим стилем с раздельного старта. После пятничного четвертого места в спринте лидер российской команды Александр Большунов рассчитывал побороться за победу.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Логинов стал десятым в первой гонке нового сезона Кубка мира

Но не получилось - лидер норвежской команды Йоханнес Клебо в этой гонке оказался сильнее конкурентов. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды. Второй результат показал россиянин Алексей Червоткин, уступивший 15,2 секунды. Большунов стал третьим, проиграв 18,0 секунд.

В десятку лучших попали еще три представителя России - Илья Семиков стал седьмым, Евгений Белов - восьмым, а Илья Порошкин - девятым.

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