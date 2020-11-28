Что делать, если ребенок боится "монстров под кроватью"

Один из возможных детских страхов - так называемые "монстры под кроватью". Малыши зачастую боятся темноты, а некоторым из них иногда кажется, что в темном углу комнаты или под кроватью может жить какой-нибудь "монстр".

Как отмечает детский психолог Елена Бурьевая, с детскими страхами нужно работать. Родители должны помочь ребенку справиться с ними.

В том, что касается "монстров под кроватью", можно использовать разные эффективные методы.

Самый простой из них - взять фонарик и вместе с малышом посветить под кроватью, чтобы он сам убедился в том, что никого под ней нет.

Другой способ - сделать своеобразный ночной оберег. Как пишет KP.Ru со ссылкой на эксперта, можно либо сходить в магазин, либо сделать самостоятельно какую-нибудь особую игрушку, которая бы защищала ребенка по ночам.

Побороть страх перед темнотой и "монстрами" можно с помощью рисунков. Психолог предлагает нарисовать "монстров" и сделать их добрыми - "пририсовав улыбку, бантик или что-нибудь, что сделает изображение более веселым". Таким образом, страшный, злобный "монстр" станет добрым и совсем нестрашным.