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28.11.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Глава ОКР рассказал, кого поддерживает на выборах президента ВФЛА

Текст: Илья Соболев
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался в поддержку кандидатуры главы Федерации триатлона России (ФТР) Петра Иванова на предстоящих 30 ноября выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Помимо Иванова на пост претендуют олимпийская чемпионка Ирина Привалова, менеджер Михаил Гусев, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

По словам Позднякова, в этом списке выделяются Привалова, "спортсменка, которая своими результатами и чистой историей доказывает, что её амбиции занять пост президента ВФЛА как минимум не беспочвенны" и Иванов. Преимущество Иванова в "более широком круге возможностей".

"Пускай триатлон - это не легкая атлетика по количеству членов сборных команд, тем не менее, система работы и взаимодействия с международными структурами у Иванова достаточно хорошо отработана. Я разговаривал с президентом Международного союза триатлона госпожой Касадо, она очень хорошо охарактеризовала Петра, и все мои ощущения подтвердила. А это очень важно, потому что человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом, - цитирует Позднякова "Р-Спорт".

Кроме того, глава ОКР считает, что в пользу Иванова - его управленческий опыт.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"То, что Петр Иванов успешно работает топ-менеджером одной из крупнейших российских компаний, очень серьезно характеризует его, как человека современного, со свежими взглядами на бизнес-процессы. Исходя из перечисленного, я не вижу другого реального кандидата на пост президента ВФЛА, кроме Петра Иванова", - отметил Поздняков.

При этом, по мнению президента ОКР, плодотворным могло бы стать сотрудничество Иванова и Приваловой.

"Тандем опытного управленца и уважаемой чемпионки, погруженной в вид спорта, мог бы стать основой для восстановления доверия между легкоатлетическим сообществом и новым руководством ВФЛА", - подчеркнул Станислав Поздняков.

До отчетно-выборной конференции функции президента организации исполняет Евгений Юрченко, избранный на этот пост 28 февраля и покидающий ее по собственному желанию.

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