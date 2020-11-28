Глава ОКР рассказал, кого поддерживает на выборах президента ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался в поддержку кандидатуры главы Федерации триатлона России (ФТР) Петра Иванова на предстоящих 30 ноября выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо Иванова на пост претендуют олимпийская чемпионка Ирина Привалова, менеджер Михаил Гусев, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

По словам Позднякова, в этом списке выделяются Привалова, "спортсменка, которая своими результатами и чистой историей доказывает, что её амбиции занять пост президента ВФЛА как минимум не беспочвенны" и Иванов. Преимущество Иванова в "более широком круге возможностей".

"Пускай триатлон - это не легкая атлетика по количеству членов сборных команд, тем не менее, система работы и взаимодействия с международными структурами у Иванова достаточно хорошо отработана. Я разговаривал с президентом Международного союза триатлона госпожой Касадо, она очень хорошо охарактеризовала Петра, и все мои ощущения подтвердила. А это очень важно, потому что человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом, - цитирует Позднякова "Р-Спорт".

Кроме того, глава ОКР считает, что в пользу Иванова - его управленческий опыт.

"То, что Петр Иванов успешно работает топ-менеджером одной из крупнейших российских компаний, очень серьезно характеризует его, как человека современного, со свежими взглядами на бизнес-процессы. Исходя из перечисленного, я не вижу другого реального кандидата на пост президента ВФЛА, кроме Петра Иванова", - отметил Поздняков.

При этом, по мнению президента ОКР, плодотворным могло бы стать сотрудничество Иванова и Приваловой.

"Тандем опытного управленца и уважаемой чемпионки, погруженной в вид спорта, мог бы стать основой для восстановления доверия между легкоатлетическим сообществом и новым руководством ВФЛА", - подчеркнул Станислав Поздняков.

До отчетно-выборной конференции функции президента организации исполняет Евгений Юрченко, избранный на этот пост 28 февраля и покидающий ее по собственному желанию.