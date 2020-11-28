Глава Счетной палаты высказал прогноз по ситуации в экономике России

Спад в экономике России по итогам 2020 года может составить до 4,5%, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. При этом он отметил, что снижение будет меньше, чем в Европе.

"Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания - на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, - на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%", - сказал Кудрин в субботу на "Общероссийском гражданском форуме - 2020" (цитата по ТАСС).

Причиной снижения экономических показателей стала пандемия коронавируса. В мире происходит масштабный кризис. Вся мировая экономика падает примерно 4%, заметил Кудрин.