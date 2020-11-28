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28 ноября 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 27 ноября 2020 года № 638 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия за III квартал 2020 года"

Дата подписания 27 ноября 2020 г.
Опубликован 28 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Хакасия за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 12150 рублей, для трудоспособного населения - 12777 рублей, пенсионеров - 9643 рубля, детей - 13046 рублей.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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