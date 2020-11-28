Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Россиянин Даниил Квят показал десятое время.

В субботу состоялась квалификация перед Гран-при Бахрейна. Несмотря на досрочную победу в чемпионате британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сумел показать лучший результат. Он преодолел лучший круг за 1 минуту 27,264 секунды.

Второй результат показал партнер Хэмилтона по команде - финн Валттери Боттас, проигравший 0,289 секунды. Замкнул тройку сильнейших голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Он проиграл лучшему времени 0,414 секунды.

Удачно выступил в Бахрейне и россиянин Даниил Квят из команды "Альфа Таури", показавший десятый результат. Россиянин смог опередить немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", который в 12-й раз подряд не попал в десятку. Это катастрофический для четырехкратного чемпиона мира результат.