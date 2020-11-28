"Химки" нанесли поражение "Краснодару" в 16-м туре РПЛ

"Химки" в домашнем матче переиграли "Краснодар" - 1:0. Победу химчанам принес точный удар Мохамеда Конате.

После непростого матча против "Севильи" в Лиге чемпионов краснодарский клуб отправился в Химки, где проводил матч 16-го тура чемпионата России. Матч прошел при пустых трибунах из-за ограничений в регионе из-за пандемии коронавируса.

Перед стартовым свистком футболисты обеих команд минутой молчания почтили память легенды мирового футбола Диего Марадоны. Первый тайм прошел в упорной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Однако голов забито не было.

После перерыва хозяевам удалось открыть счет. Навес с углового воплотил в гол нападающий Мохамед Конате, для которого этот гол стал первым в РПЛ. Гости пошли вперед, но, несмотря на все их усилия, уйти от поражения не удалось. А после финального свистка наставник краснодарцев Мурад Мусаев выскочил на поле и что-то сказал арбитру встречи Сергею Иванову, который показал тренеру красную карточку.

"Краснодар" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах. Команда занимает девятое место, набрав 21 очко. Химчане идут на 11-м месте с 18-ю набранными очками.