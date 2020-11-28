Новости

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна 19:13
"Химки" нанесли поражение "Краснодару" в 16-м туре РПЛ 18:48
Британцев накормят витамином D 17:44
Верховный лидер Ирана поклялся отомстить Израилю за убийство ученого 17:18
В Берлине мошенники штрафовали людей за нарушение карантина 17:08
Дзюба получил травму в матче против "Арсенала" 16:59
Червоткин и Большунов стали призерами этапа Кубка мира в Финляндии 16:47
Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 эвакуировали на парковку 16:44
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 16:40
Замглавы Новоуральска Михаил Черницкий найден мертвым 16:28
NYT подозревает Израиль в покушении на иранского ядерщика 16:19
"Зенит" не смог обыграть "Арсенал" в Туле 16:08
Сын Аршавина поступил в Академию "Спартака" 15:54
Вучич гарантировал завершение участка "Турецкого потока" 15:42
Профессор медицины намерен приобрести "Спутник V" для пенсионеров из Бергамо 15:38
Поисковики доказывают факт геноцида против 11 309 340 советских людей 15:36
В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 18:48
Рубрика: Спорт

"Химки" нанесли поражение "Краснодару" в 16-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев

"Химки" в домашнем матче переиграли "Краснодар" - 1:0. Победу химчанам принес точный удар Мохамеда Конате.

Дзюба получил травму в матче против "Арсенала"

После непростого матча против "Севильи" в Лиге чемпионов краснодарский клуб отправился в Химки, где проводил матч 16-го тура чемпионата России. Матч прошел при пустых трибунах из-за ограничений в регионе из-за пандемии коронавируса.

Перед стартовым свистком футболисты обеих команд минутой молчания почтили память легенды мирового футбола Диего Марадоны. Первый тайм прошел в упорной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Однако голов забито не было.

После перерыва хозяевам удалось открыть счет. Навес с углового воплотил в гол нападающий Мохамед Конате, для которого этот гол стал первым в РПЛ. Гости пошли вперед, но, несмотря на все их усилия, уйти от поражения не удалось. А после финального свистка наставник краснодарцев Мурад Мусаев выскочил на поле и что-то сказал арбитру встречи Сергею Иванову, который показал тренеру красную карточку.

"Краснодар" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах. Команда занимает девятое место, набрав 21 очко. Химчане идут на 11-м месте с 18-ю набранными очками.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"