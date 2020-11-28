Новости

В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика 06:06
Минюст США разрешил использовать расстрел и газ при исполнении казней 05:37
США отправят авианосец USS Nimitz в Персидский залив 05:26
Составлен рейтинг самых популярных российских исполнителей 04:52
В Японии один человек погиб при столкновении рыболовецкого судна и сухогруза 04:22
В Грузии снова введут масштабные ограничения из-за COVID-19 03:52
Российские военные передали помощь жителям сирийской провинции Тартус 03:34
Синоптики назвали регионы европейской части России с опасной погодой 02:30
В США число случаев COVID-19 превысило 13 миллионов 02:08
В России телефонные мошенники начали использовать роботов-помощников 01:53
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов 01:31
Минобороны Ирана назвало терактом убийство физика Фахризаде 00:50
Трамп обвинил Байдена в том, что тот победил в "коррумпированных" городах 00:13
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 27.11.2020
Фильм о последних днях жизни Варлама Шаламова получил приз в Таллине 27.11.2020
Москва признана лучшим туристическим городом мира 27.11.2020
Глава МИД Венгрии заявил о европейском лобби против "чужих" вакцин 27.11.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 254 военнослужащих 27.11.2020
Алексей Миранчук заразился коронавирусом 27.11.2020
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны 27.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
28.11.2020 07:33
Рубрика: Общество

Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание

Текст: Оксана Грибанова

Как известно, быстро восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, особенно в средней и тяжелой формах, не так легко. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал практиковать йоговскую дыхательную гимнастику.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Как пояснил специалист РИА Новости, для каждого должна быть своя программа - в зависимости от состояния. А "побочных эффектов" после COVID-19 из-за повреждения легких или центральной нервной системы бывает масса.

"Это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", - отметил Владислав Жемчугов.

Дыхательная гимнастика, по мнению доктора медицинских наук, является универсальным способом восстановления всех систем. Она помогает, в первую очередь, "отрегулировать снабжение организма кислородом".

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии
Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов
В МО РФ напомнили Германии, к чему приводили переговоры "с позиции силы"
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники