Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание

Как известно, быстро восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, особенно в средней и тяжелой формах, не так легко. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал практиковать йоговскую дыхательную гимнастику.

Как пояснил специалист РИА Новости, для каждого должна быть своя программа - в зависимости от состояния. А "побочных эффектов" после COVID-19 из-за повреждения легких или центральной нервной системы бывает масса.

"Это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", - отметил Владислав Жемчугов.

Дыхательная гимнастика, по мнению доктора медицинских наук, является универсальным способом восстановления всех систем. Она помогает, в первую очередь, "отрегулировать снабжение организма кислородом".