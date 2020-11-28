Профессор медицины намерен приобрести "Спутник V" для пенсионеров из Бергамо

Профессор медицины Марчелло Витторио Феррада де Ноли изъявил желание приобрести за собственный счет 740 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" с целью прививания пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко (провинция Бергамо).

Свое намерение 77-летний ученый, которому принадлежит ряд открытий в области эпидемиологической психиатрии и социальной медицины, выразил в письме, адресованном посольству России в Италии. В обращении Феррада де Ноли с энтузиазмом подчеркивает, что "Спутник V" уже прибыл в Европу, ссылаясь на испытания российского препарата в Венгрии.

"После того, как идущие полным ходом европейские испытания вакцины, как я предсказываю, увенчаются положительным результатом, и будут одобрены итальянскими властями, я хотел бы приобрести на свои личные средства 740 доз. Моя цель - передать их в дар жителям Сан-Джованни-Бьянко", - написал заслуженный профессор эпидемиологии из Швеции, который в настоящий момент сам проживает в этой коммуне, входящей в провинцию Бергамо. Именно в этом регионе Италии был зафиксирован наибольшей процент смертности в ходе "первой волны" эпидемии.

В обращении медик, который в одной из своих недавних статей громогласно призвал мировое сообщество "ради всеобщего блага" не ввязываться в новую "холодную войну", оговаривая достойный внимания и по-настоящему эффективный "Спутник V", приводит ряд статических данных, объясняющих, почему он намерен приобрести именно вышеуказанное количество доз.

"Население Сан-Джованни-Бьянко составляет 4700 человек, из них до начала пандемии 805 были в возрасте 70 лет или старше. Во время эпидемии 65 человек этой возрастной группы скончались. Таким образом, численность людей в возрасте 70 лет и выше лет на данный момент равна 740. С эпидемиологической точки зрения в ходе второй фазы пандемии COVID-19 обозначенная часть населения пожилого возраста подвержена наибольшему риску", - пояснил ученый.

По словам Марчелло Витторио Феррады де Ноли, несмотря на то, что его инициатива носит исключительно частный характер, он уже уведомил о ней мэра Сан-Джованни-Бьянко Марко Милези. Как уточнил автор обращения, проект вакцинации должен также пройти через одобрение местными санитарными инстанциями.