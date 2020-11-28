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28.11.2020 15:38
Рубрика: В мире

Профессор медицины намерен приобрести "Спутник V" для пенсионеров из Бергамо

Текст: Нива Миракян (Рим)

Профессор медицины Марчелло Витторио Феррада де Ноли изъявил желание приобрести за собственный счет 740 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" с целью прививания пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко (провинция Бергамо).

Свое намерение 77-летний ученый, которому принадлежит ряд открытий в области эпидемиологической психиатрии и социальной медицины, выразил в письме, адресованном посольству России в Италии. В обращении Феррада де Ноли с энтузиазмом подчеркивает, что "Спутник V" уже прибыл в Европу, ссылаясь на испытания российского препарата в Венгрии.

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"После того, как идущие полным ходом европейские испытания вакцины, как я предсказываю, увенчаются положительным результатом, и будут одобрены итальянскими властями, я хотел бы приобрести на свои личные средства 740 доз. Моя цель - передать их в дар жителям Сан-Джованни-Бьянко", - написал заслуженный профессор эпидемиологии из Швеции, который в настоящий момент сам проживает в этой коммуне, входящей в провинцию Бергамо. Именно в этом регионе Италии был зафиксирован наибольшей процент смертности в ходе "первой волны" эпидемии.

В обращении медик, который в одной из своих недавних статей громогласно призвал мировое сообщество "ради всеобщего блага" не ввязываться в новую "холодную войну", оговаривая достойный внимания и по-настоящему эффективный "Спутник V", приводит ряд статических данных, объясняющих, почему он намерен приобрести именно вышеуказанное количество доз.

"Население Сан-Джованни-Бьянко составляет 4700 человек, из них до начала пандемии 805 были в возрасте 70 лет или старше. Во время эпидемии 65 человек этой возрастной группы скончались. Таким образом, численность людей в возрасте 70 лет и выше лет на данный момент равна 740. С эпидемиологической точки зрения в ходе второй фазы пандемии COVID-19 обозначенная часть населения пожилого возраста подвержена наибольшему риску", - пояснил ученый.

По словам Марчелло Витторио Феррады де Ноли, несмотря на то, что его инициатива носит исключительно частный характер, он уже уведомил о ней мэра Сан-Джованни-Бьянко Марко Милези. Как уточнил автор обращения, проект вакцинации должен также пройти через одобрение местными санитарными инстанциями.

В мире Европа Италия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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