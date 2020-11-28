Постановление губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";
2) части 32 и 33 изложить в следующей редакции:
"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:
1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;
2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;
3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;
4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;
5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
3.3 Требование абзаца первого части 31 настоящего постановления по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, а также работниками краевых государственных учреждений социального обслуживания с их письменного согласия.".
3) дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:
"8.1 Установить, что до 10 января 2021 года включительно на территории Камчатского края:
1) физкультурные, спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей);
2) допускается одновременное нахождение на открытом воздухе и открытых объектах спорта не более 50 человек с соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метров;
3) допускается при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых объектах спорта одновременное нахождение не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров между ними и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.
8.2 Рекомендовать спортивным организациям, осуществляющим реализацию программ спортивной подготовки перевести лиц, занимающихся на спортивно-оздоровительных этапах, а также на этапах начальной подготовки на дистанционный формат занятий.";
4) в абзаце первом части 14 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";
5) в части 18:
а) в абзаце первом слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";
б) абзац третий подпункта "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"не допускать к работе лиц с температурой выше 37oС и лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении у них симптомов, не исключающих COVID-19;";
6) в абзаце первом части 29 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";
7) в абзаце первом части 301 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";
8) дополнить частью 321 следующего содержания:
"32.1 Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края организовать предоставление государственных (муниципальных) услуг в помещениях органов ЗАГС Камчатского края с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метров).".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В.Солодов
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