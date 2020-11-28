Постановление губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";

2) части 32 и 33 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

3.3 Требование абзаца первого части 31 настоящего постановления по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, а также работниками краевых государственных учреждений социального обслуживания с их письменного согласия.".

3) дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:

"8.1 Установить, что до 10 января 2021 года включительно на территории Камчатского края:

1) физкультурные, спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей);

2) допускается одновременное нахождение на открытом воздухе и открытых объектах спорта не более 50 человек с соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метров;

3) допускается при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых объектах спорта одновременное нахождение не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров между ними и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.

8.2 Рекомендовать спортивным организациям, осуществляющим реализацию программ спортивной подготовки перевести лиц, занимающихся на спортивно-оздоровительных этапах, а также на этапах начальной подготовки на дистанционный формат занятий.";

4) в абзаце первом части 14 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";

5) в части 18:

а) в абзаце первом слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";

б) абзац третий подпункта "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"не допускать к работе лиц с температурой выше 37oС и лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении у них симптомов, не исключающих COVID-19;";

6) в абзаце первом части 29 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";

7) в абзаце первом части 301 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года";

8) дополнить частью 321 следующего содержания:

"32.1 Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края организовать предоставление государственных (муниципальных) услуг в помещениях органов ЗАГС Камчатского края с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метров).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







