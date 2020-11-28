Книга Нины Зверевой расскажет, как наладить отношения с "токсичной" мамой

Пока мы маленькие, мама - главный человек в нашей жизни. Мамин ласковый взгляд, нежные руки, бескорыстные объятия, в которых, кажется, можно укрыться от всего мира. Но чем старше мы становимся, тем почему-то сложнее становится найти общий язык. Это пугает, настораживает, а потом отдаляет друг от друга повзрослевших детей и их мам. Куда подевалась прежняя гармония в отношениях? Почему мамы чувствуют себя лишними и ненужными? Можно ли забыть детские обиды и жить в гармонии с родителями? Ответить на эти непростые вопросы в новой книге "Вы и ваша мама. Книга о том, как все наладить" пытается журналист, лауреат двух премий ТЭФИ Нина Зверева.

Нина Зверева сама мама, уже вырастившая своих детей. Более того, она успешный психолог и автор бестселлера "Семья что надо". Но когда главный редактор издательства CLEVER Елена Измайлова предложила написать книгу для тех кому за 30, как им быть с их мамами, Зверева, по ее же словам, впала в замешательство.

Фото: предоставлено издательством CLEVER

"Сорокалетние - это мои дети. И я редко думаю о тех ошибках, которые совершала, воспитывая своих детей. Я так давно мама и так привыкла считать себя хорошей мамой, что, право, задумываться об ошибках мне никогда не хотелось", - признается она.

Смотреть на себя со стороны всегда непросто, а уж тем более признавать свои ошибки. Свою маму автор считает фантастической женщиной, но и ей самой пришлось приложить немало усилий, чтобы стереть все детские обиды. В детской памяти намертво врезалась больница и пронизывающее чувство одиночества - к другим детям мамы приходили, а ее мама так ни разу и не пришла. Но детская память коварна, не стоит ей безоговорочно доверять. Ведь реальность могла быть совсем иной. И мама не приходила, потому что сама была в больнице, а у постели больного ребенка по очереди дежурили папа и бабушка. Но чтобы это понять, принять и простить, иногда уходят десятилетия.

А как сложно противостоять манипулированию со стороны мам. "Наверное, все мамы - манипуляторы, - рассуждает Нина Зверева. - Хотя бы потому, что они вместе со своим ребенком рожают ахиллесову пяту. Они лучше знают все слабости и болевые точки ребенка и понимают, на что нужно нажать, чтобы добиться своего. Да, они считают, что стараются не для себя, а для ребенка, ведь они лучше ребенка понимают, что ему нужно...".

И тогда на тренингах Нина Зверева стала расспрашивать о мамах своих учеников - амбициозных, профессиональных и вполне успешных людей. Свои претензии к мамам нужно было выразить в двух-трех словах: моя мама - какая?

Результат поражает, выбивает почву из-под ног и заставляет глубоко задуматься.

Итак, мама - обидчивая, вздорная, чужая, равнодушная, инфантильная, блаженная, тревожная, больная, ревнивая, авторитарная, безудержная, трепетная, скупая, истеричная, ноющая, закомплексованная, неласковая, принципиальная, ограниченная, упрямая, молчаливая, болтливая, беспардонная и мама с деменцией.

"Ничего себе списочек, да? - спрашивает Нина Зверева. - Радует лишь одно: вряд ли в мире существует хотя бы одна мама, к которой были бы применимы все эти прилагательные. А значит, любая, даже самая ужасная мама не настолько ужасна, насколько могла бы быть".

В этом списке не хватает еще одного слова, которое часто употребляли интервьюируемые - "токсичная". Так называют и маму, и родителей вообще. Вот такое выросло у нас поколение "белых и пушистых", которые сами по себе просто замечательные, а все проблемы от токсичных родителей. Но еще более настораживают советы новомодных психологов, которые советуют дистанцироваться и жить самим по себе. Если вы думаете именно так, то эта книга точно не для вас.

Она для тех, кто готов понять: маму изменить невозможно, зато я могу изменить себя и свои отношения с самыми родным человеком. Если вы не попробовали найти свой подход к взрослой маме, то в плохих отношениях надо винить себя и только себя.

Каждая новая глава - одна характеристика. И одно "спасение" - что делать, чтобы не только жить с мамой, но и попытаться наладить с ней взаимоприятное общение. А в самом конце книги - советы взрослым и взрослеющим мамам, как себя вести с детьми, если они уже тоже взрослые.

И помните, чужими быть легче, чем родными, а быть родными - это большой труд.

С разрешения издательства "РГ" публикует отрывок из книги "Вы и ваша мама. Книга о том, как все наладить".

Комплимент как вариант критики

Я уже говорила и повторю еще раз: я не психолог. Но у меня есть огромный жизненный опыт. Я сама - мама и бабушка, я сама - дочка. В нашей семье переплетено такое разнообразие судеб и характеров, есть такие мощные примеры работы над собой, что все это в совокупности стало целой базой для моих наблюдений и анализа семейных взаимоотношений. А еще у меня есть ученики - более пятидесяти тысяч. И они тоже постоянно обращаются ко мне за советом - в том числе и по глубоко личным вопросам. Когда я писала главы про ужасных мам (или про несчастных мам?), я в том числе рассказывала и про себя. Мне нравится фраза "обижаются только горничные", но сама я тоже иногда обижаюсь. Работаю над своими обидами, но все равно обижаюсь. И снова работаю. И я точно так же, как те "ужасные" мамы, бываю и трепетной, и авторитарной... Мои дети абсолютно искренне говорят, что я прекрасная мама, и для меня это невероятно важно. Но сама я все-таки понимаю: да, у меня есть недостатки. Да, мне надо работать над собой. Мне трудно слушать критику. Я честно признаюсь в этом. Мне так хочется быть всегда хорошей, что, когда меня критикуют, я реагирую слишком бурно. Знаете, что меня спасло? Мысль о том, что я неидеальна. И дети, которые замечали мою работу над собой, хвалили меня за это. Каждый раз к приезду детей я стараюсь приготовить что-то очень вкусное. И всегда старалась. Но однажды мои дочь и зять попросили меня не добавлять слишком много масла в еду - калорийно, вредно, невкусно. Мне было обидно: в конце концов, я ведь хорошо готовлю, мою еду все хвалят... Почему им не нравится то, что хвалят все? И я продолжила добавлять в еду столько масла, сколько считала нужным. Но тогда они сказали: "Извини, но в следующий раз, когда приедем к тебе в гости, привезем свою еду с собой - нам не подходит твоя кухня". Было обидно. Но я поняла: они не хотят меня обидеть. Просто моя кухня им чужда, у них появились другие вкусы и предпочтения. И я перестроилась - к их приезду стала готовить еду практически без масла. Да, я теперь не отхожу от сковородки, постоянно перемешивая овощи, чтобы они не подгорели, но у меня получается! Все так же вкусно, но гораздо менее калорийно. И дети это заметили и поблагодарили меня! Как сработала эта благодарность? Как стимул для меня меняться дальше. А потом дети стали хвалить меня все чаще: "Надо же, мама! Ты и это теперь делаешь так, как нам нравится, и это! И тут ты не стала настаивать на своем. Как с тобой легко!" А мне от таких слов хотелось меняться еще и еще. Не стесняйтесь делать своим мамам комплименты - именно через добрые слова вы можете вывести их если не на изменения, то на сотрудничество. Правда, делать комплименты мало кто может. Банальное "молодец" и "спасибо" - это лучше, чем ничего, но все-таки их недостаточно. Хороший комплимент - тот, что показывает: вы видите, что делает ваша мама, понимаете, через какие сложности ей приходится пройти, и чувствуете, что она старается для вас. И цените, очень цените это. Фактически комплимент - это доброжелательный анализ действий другого человека. "Мама, спасибо тебе большое! Я видела, как тебе хотелось сказать, что я вышла замуж не за того человека, когда Дима рассказывал, что он опять меняет работу, но ты смолчала. Я очень ценю это!", "Мама, я заметила: ты в последнее время стала такая сдержанная, не обидчивая. Мне так нравится с тобой болтать о всякой ерунде и не подбирать тщательно слова, это так приятно!", "Мама, я так переживала из-за этого разговора, так волновалась, а ты отреагировала совершенно спокойно и даже не стала меня отчитывать. Мне сейчас так хорошо! Спасибо!"