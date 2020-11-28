Критик и литературовед Игорь Золотусский празднует юбилей

В субботу, 28 ноября, исполняется 90 лет Игорю Золотусскому - известному критику и историку литературы, исследователю жизни и творчества Николая Гоголя. Он не раз давал интервью "Российской газете", и в день его рождения мы вспоминаем одну из бесед с обозревателем "РГ" Павлом Басинским.