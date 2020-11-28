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28.11.2020 15:20
Рубрика: Спорт

Логинов стал десятым в первой гонке нового сезона Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл первую гонку Кубка мира-2020-21 по биатлону, которая прошла в Финляндии. Лучший из россиян - Александр Логинов - стал десятым.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Кубок мира по биатлону в Контиолахти стартовал на фоне новостей о случаях коронавируса среди спортсменов, тренеров и персонала команд. Первыми на старт вышли мужчины, которым предстояло определить сильнейших в индивидуальной гонке на 20 км.

Лучше всех с трассой и стрельбой справился норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Он преодолел дистанцию за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.

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Второй результат у его соотечественника и обладателя Кубка мира прошлого сезона Йоханнеса Бё, допустившего один промах и уступившего победителю 19,6 секунды. "Бронза" досталась немцу Эрику Лессеру. Он также допустил один промах и проиграл первому месту минуту и 3,6 секунды.

Из пятерки вышедших на старт россиян лучшим стал Александр Логинов, показавший десятое время. Он дважды промахнулся и отстал от лидера на 2 минуты 19,2 секунды. Матвей Елисеев показал 26-й результат, с одним промахом, проиграв 3 минуты 40,2 секунды. Петр Пащенко стал только 37-м (+4.16,5; 1 промах), Эдуард Латыпов - 43-м (+4.43,4; 4 промаха), Семен Сучилов - 50-м (+5.04,6; 3 промаха).

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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