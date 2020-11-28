Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов перед боем

Рано утром в воскресенье в Лос-Анджелесе состоится выставочный бой между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Участники поединка прошли процедуру взвешивания.

54-летний Тайсон показал, что находится в отличной форме. Вес американца составил 99,8 кг. Имеющий российское гражданство 51-летний Джонс-младший весит почти на 5 кг меньше - 95,2 кг.

После этого спортсмены провели импровизированную дуэль взглядов.

Известно, что Тайсон, выступавший в тяжелом весе, заработает около 10 млн долларов за бой. За карьеру он провел 58 боев и в 50 из них праздновал победу. Его последний бой состоялся в 2005 году.

Джонс становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Он завершил карьеру в 2018 году, имея в послужном списке 66 побед.

В поединке между Тайсоном и Джонсом-младшим разрешен нокаут. Спортсмены выйдут на ринг в 12-унцовых перчатках. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.