Мединский заявил, что фильм о генерале Котляревском выйдет на ТВ

Документальный фильм о генерале от инфантерии Петре Котляревском, снятый при участии Российского военно-исторического общества (РВИО), покажут на российском телевидении. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский на открытии памятника Петру Котляревскому в Феодосии.

- РВИО сделало хороший документальный фильм с актерами, драму о Котляревском. - сообщил Владимир Мединский. - О русско-персидско-турецких войнах той эпохи. Он шел в нескольких кинотеатрах. Теперь его должны показать по "Первому каналу".

Мединский также сказал, что обсуждается возможность создания художественного фильма о Котляревском. Его жизнь и судьба достойны и художественного фильма, заметил помощник президента. Для современников Котляревский стоял в одном ряду с такими генералами, как герои войны 1812 года Багратион, Милорадович, Барклай-де-Толли. Котляревский был самым молодым в истории Российской империи обладателем трех орденов Святого Георгия, полученных им к 30 годам..

Владимир Мединский отметил, что сохранилось несколько портретов Петра Котляревского, на основе которых создавался памятник в Феодосии.

Справка "РГ"

Петр Котляревский после выхода в отставку в 1838 году приобрел дом в Феодосии, где прожил последние годы. Теперь памятник генералу в Феодосии изображает его на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер.