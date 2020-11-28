Минюст США разрешил использовать расстрел и газ при исполнении казней

Министерство юстиции США внесло поправки в протоколы казни, больше не требуя, чтобы федеральные смертные приговоры приводились в исполнение с помощью смертельной инъекции. Теперь разрешено использовать другие методы.

Нововведение, опубликованное в пятницу в Федеральном реестре, позволяет правительству США проводить казни с использованием "любого способа, предусмотренного законодательством штата, в котором был вынесен приговор". В ряде штатов разрешено поражение электрическим током, вдыхание газообразного азота или расстрел, отмечает Associated Press.

Генеральный прокурор США Уильям Барр возобновил казни в Америке в этом году после 17-летнего перерыва. В ближайшие полтора месяца в стране запланированы пять казней. В некоторых штатах заключенные могут выбирать способ. Во Флориде, например, заключенный может попросить казнить его электрическим током, а в штате Вашингтон - через повешение. В Юте заключенные, приговоренные до мая 2004 года, могут выбрать расстрел.

Представитель минюста США заявил прессе, что федеральное правительство "никогда не будет казнить заключенного путем расстрела или казни на электрическом стуле, если только соответствующий штат сам не санкционировал этот метод". Этот шаг, по оценке аналитиков, вызовет резкую критику со стороны демократов и противников смертной казни, полагающих, что администрация Трампа пытается протолкнуть ряд изменений правил в части уголовного делопроизводства. Ранее представитель Байдена сообщил AP, что тот "выступает против смертной казни сейчас и в будущем" и будет работать над прекращением ее применения.