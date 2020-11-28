Минобороны сообщило о 4 тысячах 160 военнослужащих с коронавирусом

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 17 тысяч 721 человека. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 264 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта более 69 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 160 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это вновь меньше, чем было несколько дней назад. 2 тысячи 442 таких пациента лежат в военных госпиталях. Сто шестнадцать изолированы по месту службы. Сорок семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 555 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - семеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у пятнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 11 тысячам 784 заболевшим, три тысячи шестьсот пять из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.