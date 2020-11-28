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28.11.2020 10:39
Рубрика: Власть

Мишустин упростил правила оформления инвалидности

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин упростил правила оформления инвалидности.

Если раньше из-за отсутствия каких-то сведений о медицинских исследованиях бюро медико-социальной экспертизы могло отправить граждан обратно в поликлинику, то по новым правилам специалисты должны будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трех рабочих дней, и еще 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который правительство ввело из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 1 марта 2021 года.

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