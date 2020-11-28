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28.11.2020 16:19
Рубрика: В мире

NYT подозревает Израиль в покушении на иранского ядерщика

Текст: Александр Саможнев

Израиль может быть причастен к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Ранее аналогичную версию озвучил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

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Остается неясным, какой объем информации мог быть доступен Вашингтону относительно операции по ликвидации ученого, отмечает издание. Вместе с тем США и Израиль являются союзниками и поддерживают обмен разведданными относительно Ирана.

По данным NYT, Фахризаде долгое время был целью израильского "Моссада". "Израильские официальные лица, которых позже поддержали сотрудники американской разведки, изучавшие архив, заявили, что ученый сохранил элементы ракетной программы даже после того, как в Иране якобы от нее отказались", - пишет издание.

Речь идет о секретном проекте "Амад", который разрабатывался в Иране в начале 2000-х годов. Ставилась задача разработать и испытать ядерную боеголовку для баллистической ракеты. В Израиле считают, что именно Фахризаде руководил исследованиями в рамках проекта. Белый дом и ЦРУ отказались дать комментарии по этому вопросу.

Минобороны Ирана информировало, что Фахризаде был смертельно ранен в результате нападения террористов. На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли.

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