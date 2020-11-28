Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон

Переговоры в Лондоне по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон. Европейский Союз и Великобритания заявили в пятницу, что по-прежнему есть проблемы по торговой сделке.

Осталось всего пять недель до того, как Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС 31 декабря, и обе стороны призывают друг друга к компромиссу по трем основным спорным вопросам - рыболовству, государственной помощи и способам разрешения любых будущих споров, отмечает Reuters. Эти вопросы будут центральными в ходе встречи главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье со своим британским коллегой Дэвидом Фростом. Переговоры были прерваны в начале прошлой недели после того, как у одного из членов команды Барнье был зафиксирован положительный результат на COVID-19.

"Очевидно, что есть существенные и важные разногласия, которые еще предстоит преодолеть, но мы продолжаем это делать, - заявил журналистам в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон. - Вероятность заключения сделки во многом определяется нашими друзьями и партнерами в ЕС - там есть договоренность, если они хотят это сделать". "Сохраняются такие же значительные расхождения, как и раньше", - сказал в свою очередь Барнье перед отъездом в Лондон. До сих пор ни одна из сторон не проявила готовности сдвинуться с мертвой точки по трем нерешенным вопросам, чтобы добиться прорыва. "Уже поздно, но сделка все еще возможна, и я буду продолжать говорить, пока не станет ясно, что это не так", - ответил Фрост. По словам источника в составе европейской делегации, разногласия по трем ключевым вопросам "остаются значительными". "Без того, чтобы Лондон быстро принял необходимые решения, достичь сделки будет практически невозможно", - отметил дипломат.

Британия формально вышла из ЕС 31 января, но с тех пор находится в переходном периоде, в соответствии с которым правила торговли, путешествий и бизнеса остаются неизменными. С начала 2021 года Брюссель будет рассматривать ее как третью страну. Выход "без сделки" нарушит границы, может обрушить финансовые рынки и хрупкие цепочки поставок товаров, которые проходят из Альбиона по всей Европе и за ее пределами, по оценке экспертов, нанеся такой же масштабный урон экономике, как пандемия COVID-19. Обе стороны пытаются заключить сделку по товарам, которая обеспечит ежегодную торговлю между Британией и ЕС почти на триллион долларов.

Послы ЕС тем временем призвали Европейскую Комиссию срочно подготовить чрезвычайные меры для отказа от сделки. Но Барнье не хочет идти по пути непредвиденных обстоятельств, поскольку он по-прежнему считает, что сделка может быть достигнута, отметил высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности. Первым признаком того, состоится ли сделка, отмечают аналитики, станет телефонный разговор между Джонсоном и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. О таком разговоре пока не объявлено. Фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС готов к Brexit без сделки в случае необходимости.